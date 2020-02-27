Бенфіка – Шахтар: онлайн-трансляція вирішального матчу ЛЄ – без героя першої зустрічі

Бенфіка приймає донецький Шахтар у грі за вихід до 1/8 Ліги Європи 2019/20. Склади та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Бенфіка – Шахтар на "Футбол 24", стартує о 22:00. Гру транслює канал "Футбол 1". Це вирішальний двобій за право зіграти в 1/8 фіналу Ліги Європи. У першій зустрічі український клуб здобув мінімальну перевагу, вигравши дуель з рахунком 2:1. Після цього "гірники" довели переможну серію до 3-х матчів у чемпіонаті України, зі скрипом напіврезервним складом дотиснувши Десну. Бенфіка ж перервала власну чорну смугу з тим же рахунком 1:0. Португальці виграли вперше за 5 матчів і зберегли лідерство в чемпіонаті.

Бенфіка – Шахтар: анонс і прогноз на матч Ліги Європи

Відзначимо, що Каштру залишився без героя першої гри. Віктор Коваленко не потрапив навіть у запас через травму. Замість українця в центр поля виходить 19-річний Маркос Антоніо. Крім цього, один з найкращих гравців матчу проти Десни Додо витіснив Болбата з основи. Наставник Бенфіки здивував дебютною появою 30-річного форварда у стартовому складі. Дієго Соуза – така собі відповідь Жуніору Мораєсу. Вікового бразильця, який взимку перебрався з Китаю, рік тому натуралізували для збірної Португалії, як і екс-динамівця для України.

Бенфіка: Влаходімос – Томаш Тавареш, Діаш, Ферру, Грімальдо – Шікінью, Вайгль, Таарабт, Рафа Сілва – Піцці, Дієго Соуза

Запасні: Свілар, Нуно Тавареш, Флорентіну, Серві, Сеферовіч, Хота, Вінісіус

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Маркос Антоніо – Марлос, Патрік, Тайсон – Мораєс

Запасні: Шевченко, Хочолава, Тете, Коноплянка, Майкон, Болбат, Фернандо

Бенфіка – Шахтар: стартові склади та онлайн-трансляція матчу ЛЄ 27 лютого 2020