Бенфика – Шахтер: онлайн-трансляция решающего матча ЛЕ – без героя первой встречи

Бенфика принимает донецкий Шахтер в игре за выход в 1/8 Лиги Европы 2019/20. Составы и ссылку на онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Бенфика – Шахтер на "Футбол 24", стартует в 22:00. Игру транслирует канал "Футбол 1". Это решающий поединок за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы. В первой встрече украинский клуб добыл минимальное преимущество, выиграв дуэль со счетом 2:1. После этого "горняки" довели победную серию до 3-х матчей в чемпионате Украины, со скрипом полурезервным составом дожав Десну (1:0). Бенфика же прервала свою черную полосу с тем же счетом. Португальцы выиграли впервые за 5 матчей и сохранили лидерство в чемпионате.

Бенфика – Шахтер: анонс и прогноз на матч Лиги Европы

Отметим, что Каштру остался без героя первой игры. Виктор Коваленко не попал даже в запас из-за травмы. Вместо украинца в центр поля выходит 19-летний Маркос Антонио. Кроме этого, один из лучших игроков матча против Десны Додо вытеснил Болбата из основы. Наставник Бенфики удивил дебютным появлением 30-летнего форварда в стартовом составе. Диего Соуза – некий ответ Жуниору Мораесу. Возрастного бразильца, который зимой приехал из Китая, год назад натурализировали для сборной Португалии, как и экс-динамовца для Украины.

Бенфика: Влаходимос – Томаш Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо – Шикиньо, Вайгль, Таарабт, Рафа Силва – Пицци, Диего Соуза

Запасные: Свилар, Нуну Тавареш, Флорентину, Серви, Сеферович, Хота, Винисиус

Шахтар: Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Маркос Антонио – Марлос, Патрик, Тайсон – Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Тете, Коноплянка, Майкон, Болбат, Фернандо

Бенфика – Шахтер: стартовые составы и онлайн-трансляция матча ЛЕ 27 февраля 2020