Бенфіка – Шахтар: прогноз на матч Ліги Європи

Шахтар поїхав у гості до Бенфіки на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи 2019/20. Який прогноз на гру Бенфіка – Шахтар, читайте на "Футбол 24".

Матч Бенфіка – Шахтар відбудеться 27 лютого в Лісабоні на Ештадіу да Луж. Початок гри о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Бенфіка – Шахтар, прогноз букмекерів на матч Ліги Європи:

Перша частина двоматчевого протистояння завершилася перемогою Шахтаря – чемпіон України мінімально здолав гостей з Португалії. Фахівців William Hill харківський успіх "гірників" не переконав. У матчі-відповіді статус фаворита відводять Бенфіці: виграш "орлів" оцінюється коефіцієнтом 1.83, звитяга підопічних Каштру – 4.2, а нічия – 3.7.

Авторитетна контора Bwin солідарна з колегами, але дещо менше вірить у Шахтар. Гостьова перемога донеччан презентована коефіцієнтом 4.33. Тоді як на вікторію Бенфіки та нічию виставлено аналогічні котування – 1.83 та 3.7 відповідно.

Шахтар завдяки перемозі в першому матчі вважається фаворитом на підсумковий успіх в дуелі. На вихід української команди у наступний раунд Ліги Європи дають 1.72, а на вихід португальської – 2.

Щоб потрапити в 1/8 фіналу, "гірникам" потрібно не програти Бенфіці на виїзді, або привезти з Лісабона мінімальну результативну поразку, починаючи від 3:2. На думку букмекерів, у матчі очікується не надто багато голів. На стандартний тотал більше (2,5) пропонують поставити з коефіцієнтом 1.8, а на відповідний тотал менше – за 1.95.

Шанси Шахтаря на тріумф у Лізі Європи оцінені космічним коефіцієнтом – 51.

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