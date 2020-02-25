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Бенфика – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы

19:02 117 Читати українською
Бенфика – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы
Бенфика – Шахтер: прогноз на матч Лиги Европы 27 февраля 2020 / ФК Шахтер

Шахтер поехал в гости к Бенфике на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы 2019/20. Какой прогноз на игру Бенфика – Шахтер, читайте на "Футбол 24".

 

Матч Бенфика – Шахтер состоится 27 февраля в Лиссабоне на Эштадиу да Луж. Начало игры в 22:00 по киевскому времени. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Бенфика – Шахтер, прогноз букмекеров на матч Лиги Европы:

Первая часть двухматчевого противостояния завершилась победой Шахтера – чемпион Украины минимально одолел гостей из Португалии. Специалистов William Hill харьковский успех "горняков" не убедил. В ответном матче статус фаворита отводят Бенфике: выигрыш "орлов" оценивается коэффициентом 1.83, победа подопечных Каштру – 4.2, а ничья – 3.7.

Авторитетная контора Bwin солидарна с коллегами, но несколько меньше верит в Шахтер. Гостевая победа дончан представлена ​​коэффициентом 4.33. Тогда как на викторию Бенфики и ничью выставлен аналогичные котировки – 1.83 и 3.7 соответственно.

Шахтер благодаря победе в первом матче считается фаворитом на итоговый успех в дуэли. На выход украинской команды в следующий раунд Лиги Европы дают 1.72, а на выход португальской – 2.

Чтобы попасть в 1/8 финала, "горнякам" нужно не проиграть Бенфике на выезде, или привезти из Лиссабона минимальное результативное поражение, начиная от 3:2. По мнению букмекеров, в матче ожидается не слишком много голов. На стандартный тотал больше (2,5) предлагают поставить с коэффициентом 1.8, а на соответствующий тотал меньше – за 1.95.

Шансы Шахтера на триумф в Лиге Европы оценены космическим коэффициентом – 51.

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