Лісабонський клуб організував збір гуманітарної допомоги всім українцям, які опинилися у складній ситуації через злочини путінського режиму.

Благодійний фонд Бенфіки готує до відправки в Україну велику кількість речей першої необхідності. Це, зокрема, продукти харчування, одяг, дитячі речі, засоби гігієни тощо.

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До збору і пакування бандеролей долучилися кілька легенд лісабонців. Серед них – Луїзао, а також Руй Кошта, який пограв з Андрієм Шевченком у Мілані, а зараз є президентом Бенфіки. Відповідний відеоролик опублікований в Instagram "орлів".

"Це не лише спортивна, а й важлива соціальна місія . Щось більше, ніж гол – це дуже важлива гра для багатьох людей у нинішній ситуації", – заявив президент Бенфіки.

Нагадаємо, за лісабонську команду виступає наш Роман Яремчук. Форвард збірної України забив 8 голів у 34-х матчах.

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