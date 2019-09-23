Бернарду пожартував над Менді та отримав несподіваний клопіт

Невинний жарт півзахисника англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілви над одноклубником Бенжаменом Менді, схоже, виявив усі вади толерантного суспільства.

Португальський хавбек мимоволі спричинився до расистського скандалу через публікації у своєму твіттері.

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Бернарду виклав колаж "Вгадайте хто?", поєднавши дитячу світлину Менді та персонажа з реклами іспанських цукерок Conguitos. 25-річного португальця розсмішила схожість одноклубника та вигаданого героя, але користувачі соцмережі гумор Сілви не оцінили та звинуватили його в расизмі.

Вочевидь, громадськість побачила такий підтекст, оскільки з трьох варіантів обличчя Conguitos він обрав найтемнішого. Зрештою, півзахисник видалив допис, але пізніше опублікував новий. "У наш час навіть не можна постібатися з друга", – сумно відзначив Бернарду.

До слова, відомий борець із расизмом – Футбольна асоціація Англії – вже вивчає твіт хавбека Манчестер Сіті щодо можливої образи на расистському ґрунті. Бернарду Сілва та Бенжамен Менді товаришують із часів спільних виступів у французькому Монако. Влітку 2017 року вони перебралися на Етіхад.

Can’t even joke with a friend these days... You guys... ‍♂️ — Bernardo Silva (@BernardoCSilva) September 22, 2019

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