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Бернарду пожартував над Менді та отримав несподіваний клопіт

10:17 1025 Читать на русском
Бернарду пожартував над Менді та отримав несподіваний клопіт
Бернарду Сілва та Бенжамен Менді / AP

Невинний жарт півзахисника англійського Манчестер Сіті Бернарду Сілви над одноклубником Бенжаменом Менді, схоже, виявив усі вади толерантного суспільства.

Португальський хавбек мимоволі спричинився до расистського скандалу через публікації у своєму твіттері.

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Бернарду виклав колаж "Вгадайте хто?", поєднавши дитячу світлину Менді та персонажа з реклами іспанських цукерок Conguitos. 25-річного португальця розсмішила схожість одноклубника та вигаданого героя, але користувачі соцмережі гумор Сілви не оцінили та звинуватили його в расизмі.

Вочевидь, громадськість побачила такий підтекст, оскільки з трьох варіантів обличчя Conguitos він обрав найтемнішого. Зрештою, півзахисник видалив допис, але пізніше опублікував новий. "У наш час навіть не можна постібатися з друга", – сумно відзначив Бернарду.

До слова, відомий борець із расизмом – Футбольна асоціація Англії – вже вивчає твіт хавбека Манчестер Сіті щодо можливої образи на расистському ґрунті. Бернарду Сілва та Бенжамен Менді товаришують із часів спільних виступів у французькому Монако. Влітку 2017 року вони перебралися на Етіхад.

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Теги
Англія Бернарду Сілва Бернарду Сілва Манчестер Сіті Манчестер Сіті футбольні курйози Футбольна асоціація Англії (FA) Расизм у футболі Бенжамен Менді Бенжамен Менді
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