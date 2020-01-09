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Бенфіка оголосила про трансфер захисника, який здолав лейкемію

09:17 382 Читать на русском
Бенфіка оголосила про трансфер захисника, який здолав лейкемію
Еліас Перейра / фото: Бенфіка

Аргентинський захисник Еліас Перейра продовжить кар'єру в чемпіонаті Португалії.

Бенфіка орендувала захисника Сан-Лоренсо Еліаса Перейру до кінця сезону, повідомляє офіційний сайт "орлів". Зазначається, що у Бенфіки буде право першочергового викупу.

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В нинішньому сезоні Перейра провів один матч у складі Сан-Лоренсо. Крім того, 20-річний гравець грав у складі збірної Аргентини на молодіжному чемпіонаті Південної Америки, де став віце-чемпіоном.

У 13-річному віці Еліасу поставили страшний діагноз – лейкемія. Після десяти місяців хіміотерапії хлопцеві вдалося вилікуватися від цієї хвороби.

Нагадаємо, що Бенфіка зіграє проти донецького Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший матч цього протистояння відбудеться в Харкові 20 лютого. Матч-відповідь пройде в Лісабоні 27 лютого.

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Теги
Трансфери Бенфіка Бенфіка Португалія Еліас Перейра Еліас Перейра
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