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Бенфіка завершила трансфер Вайгля – клаусула складе 100 млн євро

08:00 441 Читать на русском
Бенфіка завершила трансфер Вайгля – клаусула складе 100 млн євро
Бенфіка завершила трансфер Вайгля – клаусула складе 100 млн євро

Лісабонська Бенфіка офіційно оголосила про підписання із дортмундської Борусії півзахисника Юліана Вайгля.

Німецький хавбек підписав контракт із "орлами", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Вайгль поставив підпис під угодою до літа 2024 року. Борусія Д отримала за його трансфер 20 млн євро. Натомість клаусула півзахисника в Бенфіці складе 100 млн у євровалюті.

У нинішньому сезоні Юліан Вайгль провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. За "джмелів" він виступав із 2015-го, перебравшись із Мюнхена 1860.

До слова, Бенфіка буде суперником Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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