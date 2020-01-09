Бенфика объявила о трансфере защитника, поборовшего лейкемию

Аргентинский защитник Элиас Перейра продолжит карьеру в чемпионате Португалии.

Бенфика арендовала защитника Сан-Лоренсо Элиаса Перейру до конца сезона, сообщает официальный сайт "орлов". Отмечается, что у Бенфики будет право первоочередного выкупа.

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В нынешнем сезоне Перейра провел один матч в составе Сан-Лоренсо. Кроме того, 20-летний игрок играл в составе сборной Аргентины на молодежном чемпионате Южной Америки, где стал вице-чемпионом.

В 13-летнем возрасте Элиасу поставили страшный диагноз – лейкемия. После десяти месяцев химиотерапии парню удалось вылечиться от этой болезни.

Напомним, что Бенфика сыграет против донецкого Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы. Первый матч этого противостояния состоится в Харькове 20 февраля. Ответный матч пройдет в Лиссабоне 27 февраля.

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