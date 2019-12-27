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Бенфіка може підсилитись захисником Барселони напередодні протистояння з Шахтарем

18:30 242 Читать на русском
Бенфіка може підсилитись захисником Барселони напередодні протистояння з Шахтарем
Жан-Клер Тодібо / фото з відкритих джерел

Захисник Барселони Жан-Клер Тодібо потрапив до сфери інтересів лісабонської Бенфіки.

 

В чергу за Тодібо вибудувалась черга з європейських клубів, до яких додалась Бенфіка, повідомляє Noticiasaominuto.

Захисник Барселони визначиться зі своїм майбутнім впродовж п'ятнадцяти днів – гравцем цікавиться ціла низка клубів

За інформацією видання, сам гравець не проти приєднатись до лісабонського клубу, але на заваді може стати інтерес інших клубів до Тодібо.

До слова, захисник провів 3 матчі у поточному сезоні за Барселону, не відзначившись результативними діями. Додамо, що Шахтар зустрінеться з Бенфікою в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, матчі заплановані на 20 та 27 лютого.

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Трансфери Шахтар - Бенфіка Жан-Клер Тодібо Жан-Клер Тодібо Шахтар Шахтар Бенфіка Бенфіка Португалія
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