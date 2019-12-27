Бенфіка може підсилитись захисником Барселони напередодні протистояння з Шахтарем

Захисник Барселони Жан-Клер Тодібо потрапив до сфери інтересів лісабонської Бенфіки.

В чергу за Тодібо вибудувалась черга з європейських клубів, до яких додалась Бенфіка, повідомляє Noticiasaominuto.

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За інформацією видання, сам гравець не проти приєднатись до лісабонського клубу, але на заваді може стати інтерес інших клубів до Тодібо.

До слова, захисник провів 3 матчі у поточному сезоні за Барселону, не відзначившись результативними діями. Додамо, що Шахтар зустрінеться з Бенфікою в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи, матчі заплановані на 20 та 27 лютого.

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