Захисник Барселони визначиться зі своїм майбутнім впродовж п'ятнадцяти днів – гравцем цікавиться ціла низка клубів

Захисник Барселони Жан-Клер Тодібо взяв час на роздуми щодо подальшого розвитку своєї кар'єри.

Тодібо взяв 15 днів на роздуми щодо свого майбутнього, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на L’Equipe.

Мілан близький до підписання захисника Барселони – "блаугранас" поставили одну умову

Захисник отримав пропозиції від Мілана, Монако, Саутгемптона, Байєра, Уотфорда. Окрім цього, інтерес до гравця проявляє і Манчестер Юнайтед. Барселона готова вислухати усі пропозиції, але не має наміру відпускати Тодібо менше за 25 млн євро, а також додати опцію зворотнього викупу протягом двох років. Додається, що найбільш конкретні пропозиції зробили Мілан та Байєр.

До слова, захисник провів 3 матчі у поточному сезоні за Барселону, не відзначившись результативними діями.

Світовий скандал, капітуляція Мессі та монументальний розгром, або Як Зідан роздягав Барсу: іспанські ЗМІ – про Класіко