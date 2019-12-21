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Захисник Барселони визначиться зі своїм майбутнім впродовж п'ятнадцяти днів – гравцем цікавиться ціла низка клубів

17:55 271 Читать на русском
Захисник Барселони визначиться зі своїм майбутнім впродовж п'ятнадцяти днів – гравцем цікавиться ціла низка клубів
Жан-Клер Тодібо / Marca

Захисник Барселони Жан-Клер Тодібо взяв час на роздуми щодо подальшого розвитку своєї кар'єри.

Тодібо взяв 15 днів на роздуми щодо свого майбутнього, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на L’Equipe.

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Захисник отримав пропозиції від Мілана, Монако, Саутгемптона, Байєра, Уотфорда. Окрім цього, інтерес до гравця проявляє і Манчестер Юнайтед. Барселона готова вислухати усі пропозиції, але не має наміру відпускати Тодібо менше за 25 млн євро, а також додати опцію зворотнього викупу протягом двох років. Додається, що найбільш конкретні пропозиції зробили Мілан та Байєр.

До слова, захисник провів 3 матчі у поточному сезоні за Барселону, не відзначившись результативними діями.

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