Кубок Португалії: Бенфіка мінімально перемогла Спортінг в лісабонському дербі

Відбувся перший матч 1/2 фіналу Кубка Португалії.

Кубок Португалії, 1/2 фіналу, 1-й матч

Бенфіка – Спортінг – 2:1

Голи: Габріел, 16, Ілорі, 64 (аг) – Фернандеш, 83

Бенфіка у суперматчі перемогла в дербі Спортінг на очах Роналду – відео голів та огляд матчу

Бенфіка на правах господарів демонструвала лише мінімальну перевагу над суперником. Але цього виявилось достатньо, щоб двічі відзначитись у воротах Спортінга. Гості не хотіли покидати поле з пустими руками та внесли інтригу в матч-відповідь, відквитавши один гол.

2-й раунд цього лісабонського протистояння відбудеться 3-го квітня.