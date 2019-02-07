Кубок Португалії: Бенфіка мінімально перемогла Спортінг в лісабонському дербі

Англія — 00:33 899
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Манчестер Сіті переміг Евертон і очолив АПЛ: жах стандартів для "ірисок", Зінченку не світить ігровий час в чемпіонаті
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Кубок Німеччини: Баварія врятувалась в овертаймі матчу проти Герти, Шальке без Коноплянки знищив ФортунуНімеччина — 00:18 142
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Барселона та Реал Мадрид розписали нічию у півфіналі Кубка ІспаніїІспанія — 6 лют 629
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Реал забив у 15-му Класіко поспіль – найкраща серія мадридців в історії виїзних протистоянь з БарселоноюІспанія — 6 лют 425
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Ліверпуль, Манчестер Сіті та Тоттенхем у боротьбі за перемогу в АПЛ – у кого найлегший календарАнглія — 6 лют 1836
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