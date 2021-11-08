Чемпіонат світу 2006 року запам'ятався не лише історичним виступом збірної України. Цей турнір сміливо можна назвати бенефісом Зідана – маестро, якому до омріяного тріумфу не вистачило маленького кроку.

Путівка Франції на чемпіонат світу у Німеччині – цілковита заслуга Зідана. Зінедін повернувся після річної перерви у збірній, яку взяв після Євро-2004, та допоміг команді Доменека здобути право грати на Мундіалі.

Фортуна проти чемпіона: команди, які після перемоги на Мундіалі не виходили з групи

Окрім того, зірковий хавбек шокував світ заявою про те, що завершить професійну кар'єру після ЧС-2006. Ця новина мала ефект бомби, переконати Зізу змінити своє рішення намагався сам Марадона. Але француз був невблаганний, тому весь футбольний світ затамував подих та готувався спостерігати за останніми актами великого маестро, чия елегантна майстерність подарувала нам багато яскравих моментів.

На ЧС в Німеччині Францію ніхто не ставив у ранг фаворитів змагань. Усі зіркові футболісти у складі Доменека давно пройшли свій пік, тому ані букмекери, ані експерти не вірили в успіх "триколірних". Але Зідан не збирався йти з футболу з опущеною головою.

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Швейцарія, Південна Корея, Того. Група, яку досвідчені зірки мають проходити на одній нозі. Але все виявилося не так легко. Блідна гра в першому турі зі Швейцарією завершується нульовою нічиєю. Зідан отримує дурну жовту картку за розіграш штрафного без свистка.

Другий тур з корейцями теж став розчаруванням – пропущений наприкінці гри гол, втрачена перемога, 1:1 попри тотальне домінування, ще й роздратований Зізу знову на нервах заробив "гірчичник" та пропускає вирішальний матч за вихід з групи проти Того. Капітан зриває свою пов'язку, кидає її на газон та йде у роздягальню, навіть не дивлячись на тренера. Здається, Доменек не контролює ситуацію і Франція вдруге поспіль може не вийти з групи на чемпіонаті світу. Всі в очікуванні повного провалу.

23 червня 2006 року. Зідану виповнюється 34, а збірна Франції мусить без нього перемогти Того з різницею як мінімум два голи. Перед поєдинком капітан збирає команду та налаштовує на гру. Партнери почули свого вожака – Вієйра, який також святкував уродини, відкрив рахунок у другому таймі, а Анрі продовжив кар'єру Зідана ще на один матч. Франція – в 1/8 фіналу чемпіонату світу!

Як з'ясувалося згодом, тренер Франції з фізичної підготовки Робер Дюверн спеціально виводив команду на пік форми до 1/8 фіналу. Це зіграло свою роль: збірна Іспанії на папері здавалася явним фаворитом над віковими французами, але підопічні Доменека просто знищили суперника.

"Фурія Роха" вийшла вперед – Вілья реалізував пенальті. Але тріумф іспанців тривав недовго – ще до перерви Рібері, для якого ЧС-2006 став кар'єрним трампліном, зрівняв рахунок.

Зідан розкидає класні передачі, і згодом це принесло результат. Навіс зі штрафного від Зізу – зрізка – і Вієйра потужним ударом головою виводить Францію вперед. Серхіо Рамос, який намагався заблокувати удар, лише посприяв рикошету та дезорієнтації Касільяса.

Іспанія кидає всі сили на атаку та пропускає контрвипад. М'яч опиняється в Зінедіна, який спокійно розбирається з Пуйолем, та стріляє у ближній кут Касільяса, який почав гадати і валитися вліво – 3:1. Найбільш вікова команда турніру видала феєрію після 80-ї хвилини і йде далі.

"Перемогти тут може лише Бразилія", – такі заголовки були перед матчем 1/4 фіналу Мундіалю. Дійсно, чинні чемпіони світу, у складі яких грали Роналдінью, Кака, Роналдо, Зе Роберто, Жуніньо, Робіньо виглядали набагато солідніше за Францію. Але експерти не врахували одного – сили магічного Зідана.

Як же він відвозив опонентів у центрі поля! Якщо ви не бачили цього знущання – обов'язково перегляньте. Маестро, який от-от мав завершити кар'єру, показав бразильським зіркам справжній майстер-клас. Зідан настільки легко приймав складні паси та обігрував опонентів, що хотілося, щоб матч тривав якомога довше. Бразильці намагалися відбирати м'яч парами, зусиллями трьох гравців – все марно. Зупинити Зідана в той вечір не зміг би навіть Бог.

Його пас на Анрі зі штрафного – це вершина футбольної витонченості. Навіс на дальню стійку – Тьєррі розстрілює Діда – Франція у півфіналі ЧС-2006. Скептики, які жартували про "Зідана-пенсіонера", відцуралися від своїх дошкульних коментарів та плекають надію, що Зізу передумає та продовжить грати.

На шляху Франції у фінал стала Португалія. Досвідчений Фігу та молодий Роналду після програшу у фіналі Євро-2004 мріяли про ще один вирішальний бій за трофей. Але здолати "ветеранів" вони не зуміли – Зідан на 33-й хвилині реалізував пенальті, який і вирішив долю матчу. Роналду, як і Рамос, після поразки розплакався. Через 10 років Зідан "попросить вибачення" у талантів та тричі поспіль приведе їх до перемоги у Лізі чемпіонів. Але це буде згодом. Попереду – фінал проти Італії.

Фінал ЧС – шикарний момент для завершення кар'єри. Зідан був достатньо мудрим, щоб вчасно піти, та достатньо майстерним, щоб дотягнути команду, в яку ніхто не вірив, до такого матчу.

7 хвилина гри. Франція заробляє право на пенальті. Холоднокровний Зідан підходить до м'яча. Йому протистоїть сам Буффон. Але навіть емоції фіналу чемпіонату світу та зірковий суперник не змушують Зізу нервувати – він виконує "панєнку". На секунду здається, що м'яч після зіткнення з перекладиною опинився у полі, і просто зараз Зідана накриє хвиля гніву фанатів. Але арбітри були пильними – м'яч вилетів у поле вже після того, як вдарився об землю за лінією воріт – 1:0. Матерацці зрвняв рахунок дуже швидко, і до кінця матчу гра була рівною – додатковий час.

Забитого гола для Марко було мало, тому він вирішив "вимкнути" з гри головну зброю Франції – Зідана. Захисник постійно тримає Зізу за футболку. "Я віддам тобі свою футболку після гри", – кидає роздратований Зідан, пробігаючи біля Марко. "Я б надав перевагу твоїй сестрі", – сказав Матерацці. Що було далі – знає кожен, хто чув слово "футбол" бодай раз у житті. Зідан розвертається, чекає на Марко та з усієї сили б'є його у груди головою. Червона картка перед вирішальною серією пенальті, в якій визначиться володар золотого кубка.

Секунда втрати контролю обернулася для Зідана не тим завершенням кар'єри, про яке він мріяв, а засмучена Франція програє фінал у серії пенальті.

Маестро пішов так само, як і грав – яскраво та незабутньо. Фанати ще довго дорікатимуть Зізу за нестриманість, але кожен з них погодиться: якби не магія Зідана – ніякого фіналу Мундіалю для Франції не було б.