Чемпионат мира 2006 года запомнился не только историческим выступлением сборной Украины. Этот турнир смело можно назвать бенефисом Зидана – маэстро, которому до желаемого триумфа не хватило маленького шага.

Путевка Франции на чемпионат мира в Германии – полная заслуга Зидана. Зинедин вернулся после годового перерыва в сборной, который взял после Евро-2004, и помог команде Доменека добыть право играть на Мундиале.

Фортуна против чемпиона: команды, которые после победы на Мундиале не выходили из группы

Кроме того, звездный хавбек шокировал мир заявлением о том, что завершит профессиональную карьеру после ЧМ-2006. Эта новость имела эффект бомбы, убедить Зизу изменить свое решение пытался сам Марадона. Но француз был неумолим, поэтому весь футбольный мир затаил дыхание и готовился наблюдать за последними актами великого маэстро, чье элегантное мастерство подарило нам много ярких моментов.

На ЧМ в Германии Францию никто не ставил в ранг фаворитов соревнований. Все звездные футболисты в составе Доменека давно прошли свой пик, поэтому ни букмекеры, ни эксперты не верили в успех "трехцветных". Но Зидан не собирался уходить из футбола с опущенной головой.

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Швейцария, Южная Корея, Того. Группа, которую опытные звезды должны проходить на одной ноге. Но все оказалось не так-то легко. Бледная игра в первом туре со Швейцарией завершается нулевой ничьей. Зидан получает глупую желтую карточку за розыгрыш штрафного без свистка.

Второй тур с корейцами тоже стал разочарованием – пропущенный в конце игры гол, потерянная победа, 1:1, несмотря на тотальное доминирование, еще и раздраженный Зизу снова на нервах заработал "горчичник" и пропускает решающий матч за выход из группы против Того. Капитан срывает свою повязку, бросает ее на газон и уходит в раздевалку, даже не посмотрев на тренера. Похоже, Доменек не контролирует ситуацию и Франция второй раз подряд может не выйти из группы на чемпионате мира. Все в ожидании полного провала.

23 июня 2006 года. Зидану исполняется 34, а сборная Франции должна без него победить Того с разницей как минимум два гола. Перед поединком капитан собирает команду и настраивает на игру. Партнеры услышали своего вожака – Виейра, который также праздновал День рождения, открыл счет во втором тайме, а Анри продолжил карьеру Зидана еще на один матч. Франция – в 1/8 финала чемпионата мира!

Как выяснилось впоследствии, тренер Франции по физической подготовке Робер Дюверн специально выводил команду на пик формы в 1/8 финала. Это сыграло свою роль: сборная Испании на бумаге казалась явным фаворитом над возрастными французами, но подопечные Доменека просто уничтожили соперника.

"Фурия Роха" вышла вперед – Вилья реализовал пенальти. Но триумф испанцев длился недолго – еще до перерыва Рибери, для которого ЧМ-2006 стал карьерным трамплином, сравнял счет.

Зидан раздает классные передачи, и впоследствии это принесло результат. Навес со штрафного от Зизу – срезка – и Виейра мощным ударом головой выводит Францию вперед. Серхио Рамос, пытавшийся заблокировать удар, лишь поспособствовал рикошету и дезориентации Касильяса.

Испания бросает все силы на атаку и пропускает контрвыпад. Мяч оказывается у Зинедина, который спокойно разобрался с Пуйолем и стреляет в ближний угол Касильяса, который начал гадать и падать влево – 3:1. Самая возрастная команда турнира выдала феерию после 80-й минуты и идет дальше.

"Победить здесь может только Бразилия", – такие заголовки были перед матчем 1/4 финала Мундиаля. Действительно, действующие чемпионы мира, в составе которых играли Роналдинью, Кака, Роналдо, Зе Роберто, Жуниньо, Робиньо выглядели гораздо солиднее Франции. Но эксперты не учли одного – силы магического Зидана.

Как же он отвозил оппонентов в центре поля! Если вы не видели этого издевательства – обязательно посмотрите. Маэстро, который вот-вот должен был завершить карьеру, показал бразильским звездам настоящий мастер-класс. Зидан настолько легко принимал сложные пасы и обыгрывал оппонентов, что хотелось, чтобы матч длился как можно дольше. Бразильцы пытались отбирать мяч парами, усилиями трех игроков – все напрасно. Остановить Зидана в этот вечер не смог бы даже Бог.

Его пас на Анри со штрафного – это вершина футбольного изящества. Навес на дальнюю штангу – Тьерри расстреливает Дида – Франция в полуфинале ЧМ-2006. Скептики, которые шутили о "Зидане-пенсионере", отреклись от своих комментариев и питают надежду, что Зизу передумает и продолжит играть.

По пути Франции в финал стала Португалия. Опытный Фигу и молодой Роналду после проигрыша в финале Евро-2004 мечтали о еще одном решающем бое за трофей. Но одолеть "ветеранов" они не сумели – Зидан на 33-й минуте реализовал пенальти, который и решил судьбу матча. Роналду, как и Рамос, после поражения разрыдался. Через 10 лет Зидан "попросит прощения" у талантов и трижды подряд приведет их к победе в Лиге чемпионов. Но это будет позже. Впереди – финал против Италии.

Финал ЧМ – шикарный момент для завершения карьеры. Зидан был достаточно мудр, чтобы вовремя уйти, и достаточно искусным, чтобы дотянуть команду, в которую никто не верил, до такого матча.

7 минута игры. Франция получает право на пенальти. Холоднокровный Зидан подходит к мячу. Ему противостоит сам Буффон. Но даже эмоции финала чемпионата мира и звездный соперник не заставляют Зизу нервничать – он исполняет "паненку". На секунду кажется, что мяч после столкновения с перекладиной оказался в поле и прямо сейчас Зидана накроет волна гнева фанатов. Но арбитры были бдительны – мяч вылетел в поле уже после того, как ударился о землю за линией ворот – 1:0. Матерацци сравнял счет очень быстро, и к концу матча игра была равной – дополнительное время.

Забитого гола для Марко было мало, поэтому он решил "выключить" из игры главное оружие Франции – Зидана. Защитник постоянно держит Зизу за футболку. "Я отдам тебе свою футболку после игры", – говорит раздраженный Зидан, пробегая мимо Марко. "Я бы предпочел твою сестру", – сказал Матерацци. Что было дальше – знает каждый, кто слышал слово "футбол" хоть раз в жизни. Зидан разворачивается, ждет Марко и изо всех сил бьет его в грудь головой. Красная карточка перед решающей серией пенальти, в которой определится обладатель золотого кубка.

Секунда потери контроля обернулась для Зидана не тем завершением карьеры, о котором он мечтал, а расстроенная Франция проигрывает финал в серии пенальти.

Маэстро ушел так же, как и играл – ярко и незабываемо. Фанаты будут еще долго упрекать Зизу за несдержанность, но каждый из них согласится: если бы не магия Зидана – никакого финала Мундиаля для Франции не было бы.