На чемпіонаті світу-1982 року в Іспанії відбулася футбольна революція – кількість команд-учасниць збільшилася до 24-х. Тепер шлях до золотого кубка пролягав через повноцінну групову "м'ясорубку", пройти яку та піти у плей-офф іноді не вдавалося навіть чемпіонам.

Чемпіонат світу – це турнір, на якому не існує авторитетів. Кожна команда налаштована здобути перемогу та продовжити свій шлях. В таких умовах підтвердити статус чемпіона світу іноді не вдається навіть на стадії групового етапу.

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Франція, ЧС-2002

Після перемоги на домашньому чемпіонаті світу збірна Франції автоматично вважалася одним із фаворитів турніру в Японії та Південній Кореї. По складу французи виглядали командою без слабких місць, але діючі чемпіони занадто поклалися на свою іменитість.

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Вже у матчі-відкритті Патрік Вієйра та компанія зазнали поразки від Сенегалу – 0:1. Здавалося, такий холодний душ приведе зірок до тями та змусить наростити темп, але щось пішло не так.

З Уругваєм французи розписали нульову нічию, а скромній Данії програли з рахунком 0:1. Жодного забитого гола та лише одне очко – ганебний доробок чемпіонів та безславна дорога додому вже після групового етапу.

Італія, ЧС-2010

Парагвай, Нова Зеландія та Словаччина – далеко не ті країни, які мли б створити Італії бодай якісь незручності на стадії групового етапу. Сумнівною виглядала навіть можливість цих команд забити гол у ворота Скуадра адзурри. Але навіть в таких умовах Італія показала, що у футболі можливо все.

Нічия з Парагваєм (1:1) виглядала звичайним нещасним випадком, який виправлять подальші перемоги. Але Нова Зеландія неочікувано дала шалений відпір італійцям та теж вирвала нічию (1:1). У шаленому заключному матчі групового етапу проти Словаччини Буффон тричі виймає м'яч зі своїх воріт. Італія відповідає двома голами, але цього недостатньо – чемпіони опустили голови та вирушили додому.

Іспанія, ЧС-2014

Турнір у Бразилії став свідком краху філософії тіки-таки. "Фурія роха" перемагала на Євро-2008, ЧС-2010 та Євро-2012. Здавалося, що зупинити цю команду просто неможливо.

Але вже перший матч у групі проти Нідерландів показав, що у футболі настала нова ера вертикального футболу. Ван Персі, Роббен та інша помаранчева компанія познущалися із хлопців дель Боске та перемогли їх з рахунком 5:1.

Після такого невдалого старту не змогла оговтатись навіть зіркова Іспанія – поразка від Чилі та звитяга над Австралією, яка вже нічого не вирішувала. Гегемонія іспанців у футболі збірних завершилася.

Німеччина, ЧС-2018

Росія стала країною, в якій забуксувала сама Бундестім Йоахіма Льова. ЧС-2018 дарував збірній Німеччини лише негативні сюрпризи.

Мінімальна поразка Мексиці у першому турі трагедією не виглядала – попереду Швеція та Південна Корея. Але не все було так легко. Перемогу над шведами німці вирвали "на жилах" завдяки голу Крооса на останніх секундах.

Німецькі фанати полегшено видихнули, але їм довелося пережити справжній шок. Хлопці Льова влаштували справжню облогу воріт Південної Кореї, але м'яч вперто не хотів залітати у ворота. Натомість Кореї наприкінці гри вдається двічі засмутити Нойєра – сенсаційна перемога аутсайдера та ще одне ганебне падіння чемпіона світу.