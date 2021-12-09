Бенатія оголосив про завершення кар'єри
16:43 - Читать на русском
Марокканський центрбек вирішив завершити професійні виступи.
Бенатія оголосив, що більше не гратиме у великий футбол професійно. "Після 15 років відданої служби футболу я вирішив завершити кар'єру", – повідомив Мехді.
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Марокканець виступав за Клермон, Удінезе, Рому, Баварію, Ювентус, Аль-Духайль та Карагюмрюк. З Баварією він двічі став чемпіоном Німеччини, а в складі Ювентуса тричі виграв Серію А.
Останні пів року він провів у Туреччині, після чого у віці 34 років попрощався з футболом.
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