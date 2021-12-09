Бенатия объявил о завершении карьеры
16:52 - Читати українською
Марокканский центрбэк решил завершить профессиональные выступления.
Бенатия объявил, что не будет больше играть в большой футбол профессионально. "После 15 лет верной службы футболу я решил завершить карьеру", – сообщил Мехди.
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Марокканец выступал за Клермон, Удинезе, Рому, Баварию, Ювентус, Аль-Духайль и Карагюмрюк. С Баварией он дважды стал чемпионом Германии, а в составе Ювентуса трижды выиграл Серию А.
Последние полгода он провел в Турции, после чего в возрасте 34 лет простился с футболом.
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