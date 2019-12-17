"Гвардіолі чуже все людське", – Бенатія знищив колишнього тренера за відсутність емпатії

Оборонець катарського Аль-Духайля Мехді Бенатія неоднозначно прокоментував стиль роботи керманича англійського Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли. Вони разом працювали в мюнхенській Баварії.

Досвідчений марокканець став черговим колишнім підопічним зіркового фахівця, який розкритикував його за невміння будувати людські взаємини з гравцями.

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Це моя думка, і чимало людей її розділяє. Гвардіола – той, хто не надає особливого значення людському виміру речей. Він каже, що так воно і є, оскільки в минулому його розчарували. Він сказав мені: "Я купив тебе, я хочу тебе. У тебе є та чи інша якість. Мені потрібне це, я навчу тебе цьому й цьому, ти тут, щоб робити те, що я тобі кажу, але ми тут не для того, щоб товаришувати, – розповів Бенатія в інтерв'ю RMC Sports.

Разом із тим, 32-річний оборонець віддав належне Гвардіолі за технічні аспекти його стилю управління.

"Він демонструє вам, як правильно позиціонувати своє тіло, як керувати м'ячем, щоб ваші плечі були орієнтовані на гру. Тактично він завжди буде боротися за перевагу в центрі поля. Він хоче грати. Із ним я не бігав спринти впродовж двох років. Можливо, тактично він найкращий у світі. Мені було 28, і я багато знав про футбол, коли приїхав до Баварії. Та кожен день там я виявляв новий аспект футболу", – додав марокканець.

Відзначимо, що Мехді Бенатія провів 2 сезони під керівництвом Хосепа Гвардіоли в Мюнхені. Він здобув 2 чемпіонських титули Бундесліги, хоч і не був безумовним гравцем основи Баварії.

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