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Бенатія невдовзі стане гравцем Аль-Духайля, – DiMarzio

09:52 44 Читать на русском
Бенатія невдовзі стане гравцем Аль-Духайля, – DiMarzio
Мехді Бенатія / Фото: Football Italia

Захисник Ювентуса Мехді Бенатія перейде у чемпіонат Катару.

Як повідомляє GianlucaDiMarzio, захисник Ювентуса Мехді Бенатія близький до переходу у катарський Аль-Духайль.

Шальке цікавиться Бенатія

Джерело зазначає, що переговори щодо трансферу мароканця пройшли успішно, а для завершення переходу не вистачає лише підписів.

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Зауважимо, що Бенатія перейшов у Ювентус влітку 2017-го року з Баварії. У цьому сезоні на рахунку центрбека лише 6 матчів за Ювентус в усіх турнірах.

Теги
Мехді Бенатія Мехді Бенатія Ювентус Ювентус Італія Трансфери Ювентуса Аль-Духайль
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