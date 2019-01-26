Бенатія невдовзі стане гравцем Аль-Духайля, – DiMarzio

Захисник Ювентуса Мехді Бенатія перейде у чемпіонат Катару.

Як повідомляє GianlucaDiMarzio, захисник Ювентуса Мехді Бенатія близький до переходу у катарський Аль-Духайль.

Шальке цікавиться Бенатія

Джерело зазначає, що переговори щодо трансферу мароканця пройшли успішно, а для завершення переходу не вистачає лише підписів.

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Зауважимо, що Бенатія перейшов у Ювентус влітку 2017-го року з Баварії. У цьому сезоні на рахунку центрбека лише 6 матчів за Ювентус в усіх турнірах.