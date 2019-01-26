Бенатія невдовзі стане гравцем Аль-Духайля, – DiMarzio

Німеччина — 08:12 3496
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"Король Коно повернувся". У Німеччині захоплюються класним голом Євгена, а про трансфер з Шальке наразі треба забути
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Манчестер Юнайтед переміг Арсенал в 1/16 фіналу Кубка Англії – Погба зруйнував план Емері, Сульшер відновлює традиції МЮАнглія — 04:30 2203
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Коноплянка відзначився розкішним голом у воротах Герти – дебютний м'яч українця в сезоніНімеччина — 25 січ 10956
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Розквіт Погба, голи Решфорда та сміливий МЮ. Чому результати "дияволів" погіршаться, але Сульшер – молодецьАнглія — 25 січ 2154
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Герта – Шальке: Коноплянка виходить у стартовому складі – онлайн-трансляціяНімеччина — 25 січ 1077
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