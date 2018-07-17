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Бен Арфа: Я б замінив Дешама на Зідана

09:38 622 Читать на русском
Бен Арфа: Я б замінив Дешама на Зідана
Хатем Бен Арфа / Фото pinterest

Півзахисник ПСЖ Хатем Бен Арфа залишився незадоволеним грою збірної Франції, незважаючи на перемогу на ЧС-2018.

"Звичайно, я дуже задоволений перемогою збірної Франції. Це великий успіх для гравців, тренерів, вболівальників команди. У той же час я задаюся питанням, чи дійсно щасливі поціновувачі футболу. Розумію, що зараз, під час національного свята, це звучить шокуюче, але мені все одно. У мене немає мети зіпсувати комусь настрій, просто я дивлюся на ситуацію глибше.

Не будемо приховувати, що стиль гри збірної Франції був досить потворний. І я не хотів би, щоб цей стиль став нормою в футбольних академіях і клубах, адже ми знаємо, що багато хто любить копіювати нових чемпіонів світу.

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Я розумію, що це суперефективний метод. Збірна Франції була спекулянтом, в основному покладаючись на помилки суперників. Це не дуже ефектно, але дуже ефективно. При цьому я впевнений, що з таким стилем гри ми можемо навіть не потрапити на наступний чемпіонат Європи.

З огляду на нашу силу, ми могли бути набагато сміливіше. У нас є такі винахідливі гравці, як Грізманн, Фекір, Мбаппе, Дембеле. Я знімаю капелюх перед Дешамом, але замінив би його на Зідана. Зідан скористався б потенціалом цієї талановитої команди і повернув би збірній Франції красиву гру. Тоді б ми отримували задоволення не тільки від результатів", – цитує Бен Арфа видання France Football.

Нагадаємо, Франція перемогла на ЧС-2018 обігравши у фіналі збірну Хорватії (4:2).

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ЧС 2018Фінал

Франція - Хорватія: Неділя 15 липня 2018

Франція
Матч завершено
4 : 2
Хорватія
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