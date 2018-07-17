Бен Арфа: Я бы заменил Дешама на Зидана

Полузащитник ПСЖ Бен Хатем Арфа остался недоволен игрой сборной Франции, несмотря на победу на ЧМ-2018.

"Конечно, я очень доволен победой сборной Франции. Это большой успех для игроков, тренеров, болельщиков команды. В то же время я задаюсь вопросом, действительно счастливы ли ценители футбола. Понимаю, что сейчас, во время национального праздника, это звучит шокирующе, но мне все равно. У меня нет цели испортить кому-то настроение, просто я смотрю на ситуацию глубже.

Не будем скрывать, что стиль игры сборной Франции был достаточно уродлив. И я не хотел бы, чтобы этот стиль стал нормой в футбольных академиях и клубах, ведь мы знаем, что многие любят копировать новых чемпионов мира.

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Я понимаю, что это суперэффективный метод. Сборная Франции была спекулянтом, в основном полагаясь на ошибки соперников. Это не очень эффектно, но очень эффективно. При этом я уверен, что с таким стилем игры мы можем даже не попасть на следующий чемпионат Европы.

Учитывая нашу силу, мы могли быть намного смелее. У нас есть такие изобретательные игроки, как Гризманн, Фекир, Мбаппе, Дембеле. Я снимаю шляпу перед Дешамом, но заменил бы его на Зидана. Зидан бы воспользовался потенциалом этой талантливой команды и вернул сборной Франции красивую игру. Тогда б мы получали удовольствие не только от результатов", – цитирует Бен Арфа издание France Football.

Напомним, Франция победила на ЧМ-2018 обыграв в финале сборную Хорватии (4:2).

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