Джуд Беллінгем став одним із найбільш бажаних гравців на трансферному ринку. Зірка Борусії Д наступний сезон повинен розпочати у більш статусній команді. Як повідомляє Sky Sports, батько Беллінгема вже веде перемовини з Ліверпулем.

Беллінгем має сумніви щодо свого майбутнього – Реал та два топ-клуби АПЛ стежать за ситуацією

Марк Беллінгем вже розмовляв з "червоними", а також безпосередньо з Юргеном Клоппом. Ліверпуль хоче бачити півзахисника у своєму складі, але якщо він буде думати більше про свій розвиток, а не про гроші. Також повідомляється, що якщо Джуд вибере англійський клуб, то його батько може отримати роль скаута. Ліверпуль продовжує стежити за молодшим братом Беллінгема, який виступає за Бірмінгем.



Дортмунд заявив, що не буде стояти на шляху у гравця, якщо за ним прийде дійсно великий клуб. На Беллінгема також претендують Манчестер Сіті та мадридський Реал.

Палкін розкрив секрети трансферу Мудрика: хитрощі Арсенала та роль Зінченка, кожен давав 100 млн, трикутник для України