Хавбек Борусії Д Джуд Беллінгем ще не ухвали рішення щодо свого майбутнього. За гравцем стежать одразу три великі клуби: Манчестер Сіті, Ліверпуль та мадридський Реал. Однак спортивний директор "джмелів" Себастьян Кель підтвердив Kicker, що жодної пропозиції ще не надходило.

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Дортмунд хоче, щоб Беллінгем залишився, але гонорар у розмірі близько 150 мільйонів євро може переконати клуб у протилежному. Якби англієць знизив свої вимоги щодо зарплатні, то нова угода вже б була підписана.

Беллінгем – один з найкращих гравців у складі німецького клубу. У Бундеслізі в його активі три голи і дві результативні передачі. Свій талант гравець продемонстрував у Лізі чемпіонів, в якій забив чотири голи в п'яти матчах.

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