Відбір до Євро-2020: Казахстан вдома поступився Кіпру – Непогодов і Малий втратили шанс наблизитися до Росії

Розпочався сьомий тур кваліфікації на чемпіонат Європи-2020. Оперативні звіти про сьогоднішні матчі читайте на "Футбол 24".

Євро-2020, кваліфікація

Казахстан – Кіпр – 1:2

Голи: Єрланов, 34 – Сотіріу, 73, Іоанну, 85

У першому матчі сьомого туру Казахстан вдома програв кіпріотам. Рахунок у зустрічі на 34-й хвилині відкрив Темірлан Єрланов, який заштовхав м'яч у ворота після подачі з кутового та удару уродженця України Сергія Малого в стійку. До кінця першого тайму господарі створили задосить гольових моментів, але реалізація їх підвела.

Кіпр зрівняв рахунок вже по перерві – Сотіріу головою підправив подачу з флангу під дальню стійку. Екс-українець Дмитро Непогодов не міг врятувати свою команду. Колишній голкіпер Ворскли потягнув удари Папуліса та Іоанну, двічі добре зіграв на виході та зняв небезпечний навіс.

Наприкінці зустрічі казахи організували дві хороші атаки та дивом не вирвали перемогу – за гостей зіграв каркас воріт. Натомість Кіпр на 84-й хвилині провів гольову атаку – Кості вільно прострілив крізь весь штрафний майданчик господарів, Непогодов помилився, а Іоанну загнав м'яч у порожні ворота.

Таким чином Казахстан програв 1:2 і поступився третім місцем у групі І Кіпру. Зараз в активі азійців 7 очок – від прохідної другої сходинки, на якій розмістилася Росія, їх відділяє аж 8 пунктів. Сергій Малий отримав за матч середній бал від SofaScore – 6.5, а Дмитро Непогодов – одну з найгірших оцінок (6.3).

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