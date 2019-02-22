Бельгія: Яремчук допоміг Генку переграти Стандард

Гент Романа Яремчука та Романа Безуса виявився сильнішим за Стандард, який є одним із лідерів бельгійської першості.

Бельгія, 27-й тур

Гент – Стандард – 2:1

Голи: Сорлот, 39, Бронн, 43 – Емонд, 90+1

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Гент у рідних стінах виявися сильнішим за Стандард. Господарі двічі вразили ворота Стандарда впродовж 5 хвилин наприкінці першої 45-хвилинки. Гості спромоглися відіграти один м'яч вже у компенсований до другого тайму час.Їм не вистачило часу, щоб відновити паритет у цій зустрічі.

До слова, Роман Яремчук вийшов у стартовому складі та був замінений на 69-й хвилині, не зумівши відзначитися результативними діями. Інший українець Роман Безус увесь матч провів на лаві для запасних.

Завдяки цій перемозі Гент піднявся на 7 сходинку (41 очко), Стандард поки залишається на 3 позиції (46 пунктів).