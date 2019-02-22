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Бельгия: Яремчук помог Генку переиграть Стандард

22 февраля 23:53 25 Читати українською
Бельгия: Яремчук помог Генку переиграть Стандард
Яремчук помог Генку переиграть Стандард

Гент Романа Яремчука и Романа Безуса оказался сильнее Стандарда, который является одним из лидеров бельгийского первенства.

Бельгия, 27-й тур

Гент – Стандард – 2:1

Голы: Сорлот, 39, Бронн, 43 – Эмонд, 90+1

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Гент в родных стенах оказался сильнее Стандарда. Хозяева дважды поразили ворота Стандарда в течение 5 минут в конце первой 45-минутки. Гости смогли отыграть один мяч уже в добавленное ко второму тайму время. Им не хватило времени, чтобы восстановить паритет в этой встрече.

К слову, Роман Яремчук вышел в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте, не сумев отличиться результативными действиями. Другой украинец Роман Безус весь матч провел на скамейке запасных.

Благодаря этой победе Гент поднялся на 7 место (41 очко), Стандард пока остается на 3 позиции (46 пунктов).

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