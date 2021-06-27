Бельгія – Португалія

27 червня, 22:00. Севілья, Ла Картуха.

Головний арбітр: Фелікс Брих (Німеччина)

Пряма трансляція на "Футбол 1" і ТРК Україна, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Саме цю пару вважають чи не найцікавішою в 1/8 фіналу, адже чинний чемпіон Європи зустрінеться з лідером рейтингу ФІФА. Обидві команди входять до числа фаворитів турніру, а також демонструють результативну гру, забивши по 7 голів у ворота суперників впродовж групового етапу. Але якщо "червоні дияволи" виграли всі три поєдинки групи B і пропустили тільки один м'яч (постаралася Данія), то Португалія лише в останньому турі зуміла посісти третє місце квартету F і вийти в плей-офф як одна з чотирьох найкращих третіх команд.

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Саме на різний рівень опонентів Бельгії та Португалії варто звертати увагу напередодні поєдинку 1/8 фіналу. Суперниками команди Роберто Мартінеса були посередні Росія з Фінляндією (3:0 і 2:0 відповідно), а також Данія, яка оговтувалася від моторошних подій з Крістіаном Еріксеном. У підсумку – 3 прогнозовані перемоги і лише данці змогли завдати Бельгії бодай якихось проблем, але все ж програли 1:2.

У чинних чемпіонів Європи був значно складніший квартет – у групі F Португалія розгромила Угорщину (3:0), поступилася Німеччині (2:4) та розписала мирову з французами (2:2). Відповідно, якщо "селесао" на поточному чемпіонаті Європи вже звикли грати проти топ-суперників, то бельгійці вперше зустрінуться з дійсно потужним опонентом. Євро-2020 – чи не останній шанс для зоряного покоління Бельгії виграти бодай щось, адже більшості лідерів бельгійців вже під 30 років, а для деяких гравців (Вертонген, Мертенс, Вермален) цей турнір, швидше за все, стане останнім у національній команді.

Перед поєдинком 1/8 фіналу у Бельгії є серйозний козир. Команда Роберто Мартінеса відпочивала на 48 годин більше, адже зіграла свій останній матч групового турніру ще в понеділок. Фернанду Сантуш вже зазначив, що цей фактор не на користь Португалії, але чинні чемпіони Європи зроблять все можливе, щоб продовжити ходу за трофеєм.

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Востаннє Бельгія і Португалія зустрічалися в офіційному матчі ще у відборі на Євро-2008. Тоді "селесао" виграли обидва матчі – 4:0 та 2:1. А от товариський матч у 2018-му завершився нульовою нічиєю. Цікаво, що поєдинок на Ла Картуха стане першим матчем в історії протистоянь команд в рамках фінальної стадії чемпіонату світу чи Європи – раніше суперники зустрічалися виключно у спарингах або в кваліфікації. Загалом нинішні суперники зіграли між собою 18 поєдинків – 6 перемог у Португалії, 5 разів виграла Бельгія, а ще 7 разів команди розійшлися миром.

Окремо варто відзначити протистояння двох топ-бомбардирів – Кріштіану Роналду і Ромелу Лукаку. Особисту дуель в чемпіонаті Італії виграв португалець, який став найкращим бомбардиром Серії А. Щоправда, форвард Інтера навряд чи сумував з цього приводу, адже саме "нерадзуррі" перервали 9-річну гегемонію туринського клубу і стали чемпіоном Італії.

За підсумками групового турніру Роналду забив 5 голів (3 з пенальті) та є найкращим бомбардиром як поточного Євро, так і в історії чемпіонатів загалом. В активі Лукаку 3 влучні удари. Що ж, на жаль, після фінального свистка Фелікса Бриха хтось із цих двох фантастичних нападників попрощається з чемпіонатом Європи. Зазначимо, що гол у ворота Бельгії зробить Кріштіану одноосібним рекордсменом світу за кількістю голів у складі національної збірної. Наразі у Роналду та іранця Алі Даеї по 109 забитих м'ячів.

До слова, переможець цього протистояння в 1/4 фіналу зіграє зі збірною Італії, яка напередодні виявилася сильнішою за Австрію.

Кадрова ситуація

Роберто Мартінес не може розраховувати на Тімоті Кастаня. Захисник Лестера отримав травму голови ще у стартовому матчі турніру проти Росії і вибув до кінця чемпіонату. Замість нього на правому фланзі оборони прописався Тома Меньє, який проводить дуже пристойний турнір. Його дуель проти одноклубника по дортмундській Борусії – Рафаела Геррейру – обіцяє стати окрасою поєдинку. Як і протистояння партнерів по Манчестер Сіті – Кевіна де Брюйне з одного боку і Рубена Діаша з Бернарду Сілвою з іншого.

Натомість у Фернанду Сантуша жодних втрат немає – всі 26 футболістів "селесао" готуються до протистояння з де Брюйне і Ко. Данілу Перейра і Нелсон Семеду, які зіткнулися з певними проблемами, повернулися в загальну групу. Щоправда, за день до матчу обоє тренувалися в полегшеному режимі. Як і захисник лісабонського Спортінга Нуну Мендеш, який теж повернувся до занять з командою.

Орієнтовні склади на матч Бельгія – Португалія

Бельгія: Куртуа – Алдервейрелд, Денаєр, Вертонген – Меньє, Тілеманс, де Брюйне, Торган Азар – Феррейра-Карраско, Лукаку, Еден Азар.

Португалія: Патрісіу – Семеду, Пепе, Діаш, Геррейру – Данілу Перейра, Санчеш, Бруну Фернандеш – Бернарду Сілва, Роналду, Жота.

Прогноз "Футбол 24" – 1:1 (2:1 в екстра-таймі)

Передбачати тріумфатора у подібних протистояннях – доволі складна і невдячна справа. Долю зустрічі можуть вирішити найдрібніші деталі. Букмекери віддають перевагу Бельгії – коефіцієнт на перемогу "червоних дияволів" у різних конторах складає приблизно 2.50, а от на Португалію пропонують поставити за 3 і більше.

Суперники доволі рівні, але ми віддамо невелику перевагу команді Роберто Мартінеса – щоправда, в додатковий час. "Червоні дияволи" на фоні свого суперника виглядають збалансованішим колективом, навіть з урахуванням рівня суперників, з якими вже зіграли бельгійці. Португалія занадто залежна від Роналду, який забив 5 із 7 м'ячів "селесао" на чемпіонаті Європи та відзначався у кожному матчі групового турніру.

Саме збалансована командна гра Бельгії на чолі з де Брюйне і Лукаку (а ще ж є Меньє, Вітсель, Феррейра-Карраско та брати Азари) у підсумку повинна переважити фактор Кріштіану Роналду. Тим більше, що у бельгійців було на 48 годин відпочинку більше – в умовах насиченого графіку цей фактор часто має визначальне значення.

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