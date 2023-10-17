У УЄФА є три варіанти рішення, як вчинити з недограним через теракт матчем відбору до Євро-2024 між Бельгією та Швецією (1:1).

Бельгійська футбольна асоціація (KBVB) не вимагатиме технічної поразки для Швеції з рахунком 0:3 після перерваного матчу відбору до Євро-2024 через теракт. Про це інформує HLN. Попри те, що "Червоні дияволи" вже гарантували собі вихід на Євро, матч зі Швецією мав для них значення в питанні посіву – набрані очки та перше місце в групі F давали б команді можливість отримати на чемпіонаті Європи менш сильних суперників.

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Нагадаємо, що саме Швеція відмовилася продовжувати матч після отриманих новин про вбитих уболівальників збірної. Бельгійські футболісти підтримали своїх колег.

Згідно зі статтею 29 регламенту УЄФА, перерваний офіційний матч має бути відновлено якомога швидше. Бажано наступного дня, без глядачів і на тому самому стадіоні. Однак це неможливо: Брюссель, як і раніше, перебуває у стані підвищеної пильності, а збірна Швеції вже полетіла до Стокгольма чартерним рейсом.

"Якщо продовження через день неможливе, УЄФА буде шукати нову дату якомога швидше після перерваного матчу", – ідеться в регламенті. Наступну міжнародну перерву заплановано на листопад. Бельгії належить зіграти в цьому слоті тільки один матч, але Швеція не буде вільною: у скандинавів заплановано дві зустрічі. Оскільки жеребкування чемпіонату Європи 2024 року призначено на 2 грудня, час підтискає.

Перенесення може спричинити відхилення від традиційного розкладу матчів. При цьому УЄФА не зможе змусити Швецію зіграти три матчі протягом однієї міжнародної перерви.

Згідно з Le Soir, Бельгійська футбольна асоціація хотіла б затвердити рахунок матчу 1:1 фінальним. "У якийсь момент мораль і етика повинні взяти гору", – зазначив генеральний директор KBVB Ману Лерой.

УЄФА має вирішити, як чинити в цій ситуації. Варіантів три: "технар" для Швеції (0:3), нічия 1:1 і догравання другого тайму.

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