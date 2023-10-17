У УЕФА есть три варианта решения, как поступить с недоигранным из-за теракта матча отбора к Евро-2024 между Бельгией и Швецией (1:1).

Бельгийская футбольная ассоциация (KBVB) не будет требовать технического поражения для Швеции со счётом 0:3 после прерванного матча отбора к Евро-2024 из-за теракта. Об этом информирует HLN. Несмотря на то, что "Красные дьяволы" уже гарантировали себе выход на Евро, матч со Швецией имел для них значение в вопросе посева - набранные очки и первое место в группе F давали бы команде возможность получить на чемпионате Европы менее сильных соперников.

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Напомним, что именно Швеция отказалась продолжать матч после полученных новостей об убитых болельщиках сборной. Бельгийские футболисты поддержали своих коллег.

Согласно статье 29 регламента УЕФА, прерванный официальный матч должен быть возобновлен как можно скорее. Желательно на следующий день, без зрителей и на том же стадионе. Однако это невозможно: Брюссель по-прежнему находятся в состоянии повышенной бдительности, а сборная Швеции уже улетела в Стокгольм чартерным рейсом.

"Если продолжение дня спустя невозможно, УЕФА будет искать новую дату как можно скорее после прерванного матча", – сказано в регламенте. Следующий международный перерыв запланирован на ноябрь. Бельгии предстоит сыграть в этом слоте только один матч, но Швеция не будет свободна: у скандинавов запланировано две встречи. Поскольку жеребьевка чемпионата Европы 2024 года назначена на 2 декабря, время поджимает.

Перенос может повлечь за собой отклонение от традиционного расписания матчей. При этом УЕФА не сможет заставить Швецию сыграть три матча в течение одного международного перерыва.

Согласно Le Soir, Бельгийская футбольная ассоциация хотела бы утвердить счёт матча 1:1 финальным. "В какой-то момент мораль и этика должны взять верх", – отметил генеральный директор KBVB Ману Лерой.

УЕФА предстоит решить, как поступать в этой ситуации. Вариантов три: "технарь" для Швеции (0:3), ничья 1:1 и доигровка второго тайма.

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