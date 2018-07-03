Бельгія – Японія: Вертонген забив найбільш дальній гол головою на ЧС за останні 52 роки

Захисник збірної Бельгії Ян Вертонген відзначився цікавим рекордом у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Японії.

На 69-й хвилині матчу бельгійський захисник забив ударом головою з відстані 18 метрів (18,6).

Цей удар став найбільш дальнім забитим голом головою на чемпіонаті світу за 52 роки, повідомляє Opta.

Бельгія – Японія – 3:2 – відео голів і огляд матчу

Не виключено, що з більшої дистанції ударом головою на мундіалях не забивав ніхто, однак видання аналізує турнір з ЧС-1966.

Гол Вертонгена допоміг Бельгії перемогти збірну Японії (3:2) та вивести команду в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018, де підопічні Роберто Мартінеса зустрінуться з бразильцями.

20.34 - Jan Vertonghens goal at 20.34 yards (18.6 meters) is the longest range headed goal at the #WorldCup since Opta analyze the World Cup in full detail (1966). Distance. pic.twitter.com/iEUEetWEAj — OptaJohan (@OptaJohan) 2 липня 2018 р.

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