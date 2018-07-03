Бельгія – Японія: Вертонген забив найбільш дальній гол головою на ЧС за останні 52 роки

Захисник збірної Бельгії Ян Вертонген відзначився цікавим рекордом у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Японії.
На 69-й хвилині матчу бельгійський захисник забив ударом головою з відстані 18 метрів (18,6).
Цей удар став найбільш дальнім забитим голом головою на чемпіонаті світу за 52 роки, повідомляє Opta.
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Не виключено, що з більшої дистанції ударом головою на мундіалях не забивав ніхто, однак видання аналізує турнір з ЧС-1966.
Гол Вертонгена допоміг Бельгії перемогти збірну Японії (3:2) та вивести команду в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018, де підопічні Роберто Мартінеса зустрінуться з бразильцями.
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