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Бельгія – Японія: Вертонген забив найбільш дальній гол головою на ЧС за останні 52 роки

14:24 974 Читать на русском
Бельгія – Японія: Вертонген забив найбільш дальній гол головою на ЧС за останні 52 роки
Ян Вертонген / Фото з соцмереж

Захисник збірної Бельгії Ян Вертонген відзначився цікавим рекордом у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Японії.

На 69-й хвилині матчу бельгійський захисник забив ударом головою з відстані 18 метрів (18,6).

Цей удар став найбільш дальнім забитим голом головою на чемпіонаті світу за 52 роки, повідомляє Opta.

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Не виключено, що з більшої дистанції ударом головою на мундіалях не забивав ніхто, однак видання аналізує турнір з ЧС-1966.

Гол Вертонгена допоміг Бельгії перемогти збірну Японії (3:2) та вивести команду в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018, де підопічні Роберто Мартінеса зустрінуться з бразильцями.

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ЧС 20181/8 фіналу

Бельгія - Японія: Понеділок 02 липня 2018

Бельгія
Матч завершено
3 : 2
Японія
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Теги
ЧС 2018 Чемпіонат світу-2018 Бельгія - Японія Бельгія Бельгія Ян Вертонген Ян Вертонген
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