Бельгия – Япония: Вертонген забил самый дальний гол головой на ЧМ за последние 52 года

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген отличился интересным рекордом в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Японии.
На 69-й минуте матча бельгийский защитник забил ударом головой с расстояния 18 метров (18,6).
Этот удар стал самым дальним забитым голом головой на чемпионате мира за 52 года, сообщает Opta.
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Не исключено, что с большей дистанции ударом головой в мундиалях не забивал никто, однако издание анализирует турнир с ЧМ-1966.
Гол Вертонгена помог Бельгии победить сборную Японии (3:2) и вывести команду в 1/4 финала чемпионата мира-2018, где подопечные Роберто Мартинеса встретятся с бразильцами.
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