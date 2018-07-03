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Бельгия – Япония: Вертонген забил самый дальний гол головой на ЧМ за последние 52 года

14:24 102 Читати українською
Бельгия – Япония: Вертонген забил самый дальний гол головой на ЧМ за последние 52 года
Ян Вертонген / Фото из соцсетей

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген отличился интересным рекордом в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Японии.

На 69-й минуте матча бельгийский защитник забил ударом головой с расстояния 18 метров (18,6).

Этот удар стал самым дальним забитым голом головой на чемпионате мира за 52 года, сообщает Opta.

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Не исключено, что с большей дистанции ударом головой в мундиалях не забивал никто, однако издание анализирует турнир с ЧМ-1966.

Гол Вертонгена помог Бельгии победить сборную Японии (3:2) и вывести команду в 1/4 финала чемпионата мира-2018, где подопечные Роберто Мартинеса встретятся с бразильцами.

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ЧМ 20181/8 финала

Бельгия - Япония: Понедельник 02 июля 2018

Бельгия
Матч окончен
3 : 2
Япония
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Теги
ЧМ 2018 Чемпионат мира-2018 Бельгия - Япония Бельгия Бельгия Ян Вертонген Ян Вертонген
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