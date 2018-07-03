Бельгия – Япония: Вертонген забил самый дальний гол головой на ЧМ за последние 52 года

Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген отличился интересным рекордом в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Японии.

На 69-й минуте матча бельгийский защитник забил ударом головой с расстояния 18 метров (18,6).

Этот удар стал самым дальним забитым голом головой на чемпионате мира за 52 года, сообщает Opta.

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Не исключено, что с большей дистанции ударом головой в мундиалях не забивал никто, однако издание анализирует турнир с ЧМ-1966.

Гол Вертонгена помог Бельгии победить сборную Японии (3:2) и вывести команду в 1/4 финала чемпионата мира-2018, где подопечные Роберто Мартинеса встретятся с бразильцами.

20.34 - Jan Vertonghens goal at 20.34 yards (18.6 meters) is the longest range headed goal at the #WorldCup since Opta analyze the World Cup in full detail (1966). Distance. pic.twitter.com/iEUEetWEAj — OptaJohan (@OptaJohan) 2 липня 2018 р.

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