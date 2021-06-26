"Бельгійці регулярно забивають і грають легко. У них є гравці, які більше впливають на матчі, але Бельгія не застосовуватиме персональну опіку. Не будемо цього робити і ми. Суперники приблизно одного класу. Це фінал. Тут треба виграти, а не показати красивий футбол. Ми розуміємо, що нам протистоїть хороша команда. Я вірю, сподіваюся і переконаний, що ми будемо ставати кращими.

Євро-2020: двоє гравців збірної Португалії повернулись до тренувань напередодні матчів плей-офф

Ми повинні дотримуватися своїх принципів. Якщо ми вносимо якісь зміни, то лише тому, що хочемо зіграти певним чином. Ми змінюємося не лише через суперників – це зазвичай роблять невеликі команди. Команда відпочивала чотири дні, сьогодні у нас буде завершальне тренування. Ми не знаємо, що буде далі. Завтра вирішимо, хто буде грати", – цитує Сантуша офіційний сайт УЄФА.

Додамо, що матч чинних чемпіонів Європи з Бельгією відбудеться вже завтра, початок о 22:00.

Євро-2020: Італія – прекрасна, фаворити причаїлися, Еріксен виграв битву за життя, Україні вручили останню путівку в 1/8