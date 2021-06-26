"Бельгийцы регулярно забивают и играют легко. У них есть игроки, которые больше влияют на матчи, но Бельгия не будет применять персональную опеку. Не будем этого делать и мы. Соперники примерно одного класса. Это финал. Здесь надо выиграть, а не показать красивый футбол. Мы понимаем, что нам противостоит хорошая команда. Я верю, надеюсь и уверен, что мы будем становиться лучше.

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Мы должны придерживаться своих принципов. Если мы вносим какие-то изменения, то только потому, что хотим сыграть определенным образом. Мы меняемся не только из-за соперников – это обычно делают небольшие команды. Команда отдыхала четыре дня, сегодня у нас будет завершающая тренировка. Мы не знаем, что будет дальше. Завтра решим, кто будет играть", – цитирует Сантуша официальный сайт УЕФА.

Добавим, что матч действующих чемпионов Европы с Бельгией состоится уже завтра, начало в 22:00.

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