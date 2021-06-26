Нелсон Семеду та Данілу Перейра повернулись до загальної групи збірної Португалії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Євро-2020: збірна України остаточно втратила гравця Динамо – він повертається у Київ

"Данілу і Нелсон Семеду в повному порядку. Вони займаються за полегшеною програмою разом з усіма, хто почав в основі гру з Францією", – зазначив кореспондент Карлуш Машаду.

До слова, Португалія зустрінеться з Бельгією 27 червня, початок зустрічі о 22:00. Переможець цієї пари зустрінеться з переможцем протистояння Італія – Австрія в 1/4 фіналу Євро-2020.

Хто виграє Євро-2020 – як оцінюють шанси збірної України після виходу в плей-офф