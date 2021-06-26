Євро-2020: двоє гравців збірної Португалії повернулись до тренувань напередодні матчів плей-офф
26 червня 00:19 - Читать на русском
Збірна Португалії має позитивні новини перед поєдинком 1/8 фіналу Євро-2020 проти Бельгії.
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Нелсон Семеду та Данілу Перейра повернулись до загальної групи збірної Португалії, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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"Данілу і Нелсон Семеду в повному порядку. Вони займаються за полегшеною програмою разом з усіма, хто почав в основі гру з Францією", – зазначив кореспондент Карлуш Машаду.
До слова, Португалія зустрінеться з Бельгією 27 червня, початок зустрічі о 22:00. Переможець цієї пари зустрінеться з переможцем протистояння Італія – Австрія в 1/4 фіналу Євро-2020.
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