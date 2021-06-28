Португальський нападник Кріштіану Роналду дозволив собі хитрість у грі проти бельгійців.

У першому таймі поєдинку трапився цікавий епізод за участі Кріштіану Роналду та Тома Меньє.

Бельгія – Португалія – 1:0 – відео гола

Португалець у боротьбі за м'яч врізався у бельгійського захисника та завалився на газон, імітуючи біль від удару по обличчю. Арбітр був неподалік і не повівся на провокацію від форварда Ювентуса.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду залишається найкращим бомбардиром Євро-2020 з 5-ма голами.

Бельгія втримала перемогу над несподіваною Португалією завдяки шедевру Азара-молодшого – Роналду вилетів з Євро-2020