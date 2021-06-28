Бельгія – Португалія: Роналду "застукали" за ганебною симуляцією у матчі Євро-2020
28 червня 06:00 - Читать на русском
Португальський нападник Кріштіану Роналду дозволив собі хитрість у грі проти бельгійців.
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У першому таймі поєдинку трапився цікавий епізод за участі Кріштіану Роналду та Тома Меньє.
Бельгія – Португалія – 1:0 – відео гола
Португалець у боротьбі за м'яч врізався у бельгійського захисника та завалився на газон, імітуючи біль від удару по обличчю. Арбітр був неподалік і не повівся на провокацію від форварда Ювентуса.
Нагадаємо, Кріштіану Роналду залишається найкращим бомбардиром Євро-2020 з 5-ма голами.
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