Португальский нападающий Криштиану Роналду позволил себе хитрость в игре против бельгийцев.

В первом тайме поединка случился интересный эпизод с участием Криштиану Роналду и Тома Менье.

Бельгия – Португалия – 1:0 – видео гола

Португалец в борьбе за мяч врезался в бельгийского защитника и завалился на газон, имитируя боль от удара по лицу. Арбитр был рядом и не повелся на провокацию от форварда Ювентуса.

Напомним, Криштиану Роналду остается лучшим бомбардиром Евро-2020 с 5-ю голами.

Бельгия удержала победу над неожиданной Португалией благодаря шедевру Азара-младшего – Роналду вылетел с Евро-2020