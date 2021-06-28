Бельгия – Португалия: Роналду "застукали" за позорной симуляцией в матче Евро-2020
06:00 - Читати українською
Португальский нападающий Криштиану Роналду позволил себе хитрость в игре против бельгийцев.
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В первом тайме поединка случился интересный эпизод с участием Криштиану Роналду и Тома Менье.
Бельгия – Португалия – 1:0 – видео гола
Португалец в борьбе за мяч врезался в бельгийского защитника и завалился на газон, имитируя боль от удара по лицу. Арбитр был рядом и не повелся на провокацию от форварда Ювентуса.
Напомним, Криштиану Роналду остается лучшим бомбардиром Евро-2020 с 5-ю голами.
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