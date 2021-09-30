У заявці чинних чемпіонів світу 23 футболісти, які вже наступного тижня розпочнуть підготовку до вирішальних поєдинків Ліги націй. Не отримали виклику, зокрема, Олів'є Жиру з Мілана та новачок Реала Едуардо Камавінга.

Луїс Енріке назвав список гравців збірної Іспанії на фінал 4-х Ліги націй – 17-річний дебютант з Барселони, ігнор Реала

Воротарі: Костіль, Льоріс, Меньян.

Захисники: Дінь, Дюбуа, Л. Ернандес, Кімпембе, Кунде, Павар, Упамекано, Варан.

Півзахисники: Гендузі, Т. Ернандес, Погба, Рабйо, Чуамені, Верету.

Форварди: Бен-Єддер, Бензема, Діабі, Грізманн, Мбаппе, Марсьяль.

Суперником Франції у півфіналі стане Бельгія, а матч відбудеться 7 жовтня. Іншого фіналіста днем раніше визначать Іспанія з Італією. Поєдинок за 3 місце і фінал будуть зіграні 10 жовтня.

Нагадаємо, "Ле Бльо" є суперником України у відборі на чемпіонат світу-2022 і лідирують в групі D, набравши 12 очок. Щоправда, проти французів "синьо-жовті" вже не зіграють – обидва матчі завершилися з рахунком 1:1.

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