toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗОРЯ - ШАХТАР РЕАЛ МАДРИД - СЕЛЬТА

Бекхем: Підтримка Фергюсона допомогла Сульшеру

14:01 119 Читать на русском
Бекхем: Підтримка Фергюсона допомогла Сульшеру
Девід Бекхем / фото із соцмереж

Екс-півзахисник Манчестер Юнайтед Девід Бекхем високо оцінив роботу колишнього одноклубника Уле Гуннара Сульшера на посаді головного тренера манкуніанців.

"Уле тільки що прийшов в команду. Він завойовує повагу гравців, тому що допомагає команді досягати успіху. Він стає зрілим фахівцем, якого поважають не тільки молоді, а й більш вікові футболісти.

Бекхем мріє запросити Мессі та Роналду в Маямі Інтер

Підтримка Фергюсона також допомогла Сульшеру і вселила в нього впевненість. Коли ви досягаєте таких результатів – це чудово.

Бачити на посаді головного тренера когось, хто знає клуб, розуміє його – це прекрасно. Те, що він робить, змушує нас, його колишніх товаришів по команді, відчувати гордість. Це неймовірно", – цитує Бекхема Sky Sports.

Вулверхемптон здобув сенсаційну перемогу над Манчестер Юнайтед та вийшов до 1/2 фіналу Кубка Англії

Теги
Англія Девід Бекхем Девід Бекхем Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Олімпік – Динамо: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:003145 Олімпік – Динамо: анонс матчу УПЛ
20
хв
Ліон
15:30
Монпельє
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук