Бекхем: Підтримка Фергюсона допомогла Сульшеру

Екс-півзахисник Манчестер Юнайтед Девід Бекхем високо оцінив роботу колишнього одноклубника Уле Гуннара Сульшера на посаді головного тренера манкуніанців.

"Уле тільки що прийшов в команду. Він завойовує повагу гравців, тому що допомагає команді досягати успіху. Він стає зрілим фахівцем, якого поважають не тільки молоді, а й більш вікові футболісти.

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Підтримка Фергюсона також допомогла Сульшеру і вселила в нього впевненість. Коли ви досягаєте таких результатів – це чудово.

Бачити на посаді головного тренера когось, хто знає клуб, розуміє його – це прекрасно. Те, що він робить, змушує нас, його колишніх товаришів по команді, відчувати гордість. Це неймовірно", – цитує Бекхема Sky Sports.

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