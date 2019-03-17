Бекхэм: Поддержка Фергюсона помогла Сульшеру

Экс-полузащитник Манчестер Юнайтед Дэвид Бекхэм высоко оценил работу своего бывшего одноклубника Уле Гуннара Сульшера на посту главного тренера манкунианцев.

"Уле только что пришел в команду. Он завоевывает уважение игроков, потому что помогает команде добиваться успеха. Он становится зрелым специалистом, которого уважают не только молодые, но и более возрастные футболисты.

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Поддержка Фергюсона также помогла Сульшеру и вселила в него уверенность. Когда вы достигаете таких результатов – это замечательно.

Видеть на посту главного тренера кого-то, кто знает клуб, понимает его – это прекрасно. То, что он делает, заставляет нас, его бывших товарищей по команде, чувствовать гордость. Это невероятно", – цитирует Бекхэма Sky Sports.

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