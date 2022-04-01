Переможець перенесеного європейського відбору потрапив у групу В, де зіграє проти Англії, США та Ірану. Україну слід розглядати на цьому "вакантному" місці.

Шотландія – Україна: Петраков отримав чіткий план підготовки до півфіналу відбору ЧС-2022

1 тур, 21 листопада

Англія – Іран

США – переможець євровідбору

2 тур, 25 листопада

Англія – США

Переможець євровідбору – Іран

3 тур, 29 листопада

Переможець євровідбору – Англія

Іран – США

Нагадаємо, "синьо-жовті" 24 березня мали зіграти зі Шотландією у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022, але через початок повномасштабної війни Росії проти України зустріч була перенесена на червень. Потенційний суперник у фіналі вже відомий – це Уельс, який здолав Австрію (2:1).

Результати жеребкування ЧС-2022 – Україна дізналася суперників, цікава група і старі знайомі для команди Петракова