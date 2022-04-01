Україна на ЧС: відомий календар команди Петракова у разі виходу до фінальної стадії
Визначився потенційний розклад матчів збірної України на стадії групового етапу ЧС-2022.
Переможець перенесеного європейського відбору потрапив у групу В, де зіграє проти Англії, США та Ірану. Україну слід розглядати на цьому "вакантному" місці.
Шотландія – Україна: Петраков отримав чіткий план підготовки до півфіналу відбору ЧС-2022
1 тур, 21 листопада
Англія – Іран
США – переможець євровідбору
2 тур, 25 листопада
Англія – США
Переможець євровідбору – Іран
3 тур, 29 листопада
Переможець євровідбору – Англія
Іран – США
Нагадаємо, "синьо-жовті" 24 березня мали зіграти зі Шотландією у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022, але через початок повномасштабної війни Росії проти України зустріч була перенесена на червень. Потенційний суперник у фіналі вже відомий – це Уельс, який здолав Австрію (2:1).
Результати жеребкування ЧС-2022 – Україна дізналася суперників, цікава група і старі знайомі для команди Петракова