Байєр здобув мінімальну перемогу над Фрайбургом – Хаверц витягнув "фармацевтів" на третє місце в Бундеслізі

В рамках прем'єрного матчу 29-го туру чемпіонату Німеччини Фрайбург зазнав мінімальної поразки від Байєра.

Байєр після розгрому від Вольфсбурга повинен був реабілітовуватись, щоб не відставати від Борусії Д (а, можливо, і скоротити відставання до мінімуму). В суперниках був Фрайбург, який чи не найкраще в Бундеслізі сушить гру – до перерви підопічні Крістіана Штрайха займались саме цим. В першому таймі команди на двох завдали чотири удари, з яких жоден і близько не йшов у площину.

Борусія Д втратила провідного хавбека до кінця сезону, Холанд – теж нездоровий

Другий розпочався у схожому руслі, але Байєру допоміг клас і довжина ніг Хаверца – на 55-й хвилині Кай отримав передачу з меж штрафного від Бейлі й з гострого кута пробив поміж ніг голкіперу! 0:1. Це вже п'ятий гол Хаверца від рестарту Бундесліги.

Фактично, на цьому гра й завершилась, адже жоден з наступних ударів команд не став хоч трішечки небезпечним. Аж на 88-й хвилині Петерсен пробив у лівий нижній кут метрів з 20-ти, завершивши класну контру Фрайбурга, однак Градецкі парирував. Зрештою, матч завершився мінімальною перемогою "фармацевтів".

Таким чином, Байєр набрав 56 очок, піднявшись на третє місце в Бундеслізі й наблизившись до дортмундської Борусії на відстань одного залікового балу. Фрайбург, маючи 38 пунктів у активі, залишився на восьмій сходинці. Обидві команди в поточному турі можуть обійти конкуренти.

Прогулянка для Баварії та Борусії Д, Ребров проти "зачарованого Пушкаша" і столичний тест Вернидуба – топ-матчі вікенду