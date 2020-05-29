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Байер одержал минимальную победу над Фрайбургом – Хаверц вытащил "фармацевтов" на третье место в Бундеслиге

29 мая 23:25 21 Читати українською
Байер одержал минимальную победу над Фрайбургом – Хаверц вытащил "фармацевтов" на третье место в Бундеслиге
Фрайбург – Байер – 0:1

В рамках премьерного матча 29-го тура чемпионата Германии Фрайбург потерпел минимальное поражение от Байера.

 
Кай Хаверц 55’
55’ Кай Хаверц

Байер после разгрома от Вольфсбурга должен был реабилитироваться, чтобы не отставать от Боруссии Д (а, возможно, и сократить отставание до минимума). В соперниках был Фрайбург, который как нельзя лучше в Бундеслиге сушит игру – до самого перерыва подопечные Кристиана Штрайха занимались именно этим. В первом тайме команды на двоих нанесли четыре удара, из которых ни один и близко не шёл в створ.

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Второй начался в похожем русле, но Байеру помог класс и длина ног Хаверца – на 55-й минуте Кай получил передачу из пределов штрафной от Бейли и с острого угла пробил между ног голкиперу! 0:1. Это уже пятый гол Хаверца после рестарта Бундеслиги.

Фактически, на этом игра и завершилась, ведь ни один из последующих ударов команд после гола не стал хоть немного опасным. Аж на 88-й минуте Петерсен пробил в левый нижний угол метров с 20-ти, завершив классную контру Фрайбурга, однако Градецки парировал. В конце концов, матч завершился минимальной победой "фармацевтов".

Таким образом, Байер набрал 56 очков, поднявшись на третье место в Бундеслиге и приблизившись к дортмундской Боруссии на расстояние одного зачётного балла. Фрайбург, имея 38 пунктов в активе, остался на восьмой строчке. Обе команды в этом туре могут обойти конкуренты.

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Фрайбург Фрайбург Кай Хаверц Кай Хаверц Фрайбург - Байер Байер Байер Германия
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