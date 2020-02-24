Байєр втратив ключового форварда до кінця сезону – "фармацевти" ризикують залишитись без Ліги чемпіонів

Кевін Фолланд більше не зможе допомогти своїй команді у нинішньому сезоні.

Фолланд зазнав травми у поєдинку плей-офф Ліги Європи проти Порту (2:1). Лікарі Байєра діагностували у 27-річного нападника розрив зв'язок лівого гомілкостопу, повідомляє офіційний сайт клубу.

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На гравця очікує операція, а також мінімум три місяці важкої реабілітації, тому сезон для Кевіна завершено, як і сподівання отримати виклик у збірну Німеччини на Євро-2020.

Варто відзначити, що своєю результативністю форвард допоміг Байєру опинитись на 5-й сходинці турнірної таблиці – за крок до зони Ліги чемпіонів. У поточному сезоні Бундесліги Фолланд провів 22 матчі, в яких відзначився 9-ма голами та 8-ма асистами.

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