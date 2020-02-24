toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ШАХТАР - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ВЕСТ ХЕМ ДИНАМО

Байєр втратив ключового форварда до кінця сезону – "фармацевти" ризикують залишитись без Ліги чемпіонів

18:14 417 Читать на русском
Байєр втратив ключового форварда до кінця сезону – "фармацевти" ризикують залишитись без Ліги чемпіонів
Кевін Фолланд / Фото ФК Байєр

Кевін Фолланд більше не зможе допомогти своїй команді у нинішньому сезоні.

29’ Лукас Аларіо
57’ Кай Хаверц
 
Фернандо 73’
29’ Лукас Аларіо
57’ Кай Хаверц
73’ Фернандо

Фолланд зазнав травми у поєдинку плей-офф Ліги Європи проти Порту (2:1). Лікарі Байєра діагностували у 27-річного нападника розрив зв'язок лівого гомілкостопу, повідомляє офіційний сайт клубу.

Боатенг сподівається на повернення у збірну Німеччини

На гравця очікує операція, а також мінімум три місяці важкої реабілітації, тому сезон для Кевіна завершено, як і сподівання отримати виклик у збірну Німеччини на Євро-2020.

Варто відзначити, що своєю результативністю форвард допоміг Байєру опинитись на 5-й сходинці турнірної таблиці – за крок до зони Ліги чемпіонів. У поточному сезоні Бундесліги Фолланд провів 22 матчі, в яких відзначився 9-ма голами та 8-ма асистами.

Байєр у грандіозному поєдинку перестріляв Борусію: герой долучився до 4 голів, слабкі сторони Дортмунда в усій красі

blog_ava
Динамо продовжило контракт з Бєсєдіним
08:52
9713
Теги
Кевін Фолланд Кевін Фолланд Байєр Байєр Німеччина Байєр - Порту
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Смирний визнаний найкращим гравцем 19 туру УПЛ
    Україна — 12:53828 Смирний визнаний найкращим гравцем 19 туру УПЛ
1
год
:
41
хв
Айнтрахт Франкфурт
21:30
Уніон Берлін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук