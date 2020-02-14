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Боатенг сподівається на повернення у збірну Німеччини

14 лютого 11:55 265 Читать на русском
Боатенг сподівається на повернення у збірну Німеччини
Жером Боатенг / Getty Images

Захисник Баварії Жером Боатенг заявив про свою готовність допомогти збірній Німеччини у будь-який момент.

"Гадаю, тренер дуже чітко пояснив, що він хоче виступити на чемпіонаті Європи з молодими гравцями. Ви повинні поважати це, таке його бачення.

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Але у футболі ніколи не можна знати про щось напевне – якщо у мене буде шанс, то я не проти повернутися. Я розмовляв з тренером збірної. Я дуже ціную його як особистість і тренера. У нас був великий успіх в збірній, і я розвивався як гравець під його керівництвом. Саме тому у нас все добре", – цитує Боатенга Goal.

Нагадаємо, наставник збірної Німеччини Йоахім Льов у березні минулого року заявив, що не буде викликати до команди Боатенга, Мюллєра та Хуммельса.

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Баварія Баварія Німеччина Жером Боатенг Жером Боатенг Німеччина Німеччина Йоахім Льов Йоахім Льов
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