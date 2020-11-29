Роналду і Мессі тут ні до чого – зірка Байєра пояснив, чому дав сину ім'я Лео Кріштіану
Вінгер Байєра Леон Бейлі озвучив несподівані аргументи вибору імені для свого сина – Лео Кріштіану.
"Чи назвав я сина на честь Роналду і Мессі? Ні, тут взагалі немає ніякого зв'язку з футболом, лише зі мною та моїм ім'ям.
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Лео скорочено від Леон. Лео це лев – я теж лев. Я хочу, щоб мій син також виріс з ментальністю бійця і лідера. А Кріштіану – просто прекрасне ім’я, яке добре поєднується з Лео", – розповів Бейлі у інтерв'ю Bild.
Додамо, що 23-річний ямаєць провів 11 матчів у поточному сезоні, відзначився 5 голами та 4 асистами.
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