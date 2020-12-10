Завершився груповий етап Ліги Європи у квартетах А, В і С. Арсенал яскраво переміг, а Рома програла в Болгарії.

Ліга Європи, 6 тур

Група А

ЦСКА Софія – Рома – 3:1

Голи: Родрігеш, 5, Соу, 34, 55 – Міланезе, 22

Янг Бойз – Клуж – 2:1

Голи: Нсаме, 90+4 (пен), Гауліно, 90+6 – Дебельюх, 84

Вилучення: Нсаме, 90+6 – Балградян, 90+1

Група В

Дандолк – Арсенал – 2:4

Голи: Флорес, 22, Хор, 85 – Нкетія, 12, Елнені, 18, Віллок, 67

Рапід – Мольде – 2:2

Голи: Рітцмайєр, 43, Ібрагімоглу, 90 – Ейкрем, 12, 46

Група С

Байєр – Славія Прага – 4:0

Голи: Бейлі, 8, 32, Діабі, 59, Бельарабі, 90+1

Хапоель Беєр-Шева – Ніцца – 1:0

Гол: Хатуель, 72

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Рома завчасно гарантувала собі перше місце в групі А, тому поїхала в Болгарію не оптимальним складом. Підопічні Паулу Фонсеки програли софійському ЦСКА – жахливих помилок припустилися Діавара та Фасіо.

ЦСКА вже не мав шансів на продовження участі в Лізі Європи, а от Янг Бойз і Клуж в очному поєдинку розігрували другу путівку в плей-офф. Клуж, здавалося, забив вирішальний гол наприкінці основного часу, але потім швейцарці оформили скандальний камбек. Французький арбітр у компенсований час поставив дивний пенальті, який реалізував Нсаме. У підсумку в євровесну пробився Янг Бойз, встановивши підсумковий рахунок 2:1 на свою користь.

Арсенал також достроково вийшов у плей-офф, тому в останньому турі поїхав просто влаштувати свято Дандолку, який так і не розжився жодним очком на міжнародній арені. Напіврезервний склад "канонірів" без проблем впорався зі скромним опонентом. Розкішний гол забив Елнені (з-за меж штрафного в дальню "дев'ятку"), також відзначилися Нкетія та Віллок.

В іншому матчі групи В Рапід намагався вигризти друге місце в Мольде. Австрійцям потрібна була перемога, але все завершилося нічиєю. На красивий гол Рітцмайєра гості відповіли дублем Ейкрема. Мольде потрапив у плей-офф.

У квартеті С дві найкращі команди визначилися задовго до сьогодні – Байєр і Славія розігрували перше місце та вигідніший жереб в 1/16 фіналу. Німці розгромили суперника (дубль Бейлі, голи Діабі та Бельарабі) та фінішували на вершині групи. Ніцца вже без Патріка Вієйра продовжила падіння поразкою від Хапоеля.

Таким чином Динамо та Шахтар отримали нових потенційних суперників. Кияни в ролі несіяних можуть потрапити на Рому, Арсенал і Байєр. Донеччани в ролі сіяних можуть зіграти з Мольде, Славією та Янг Бойз.

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