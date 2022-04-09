Баварія завдяки пенальті на останніх хвилинах здолала Аугсбург – Лєвандовскі наблизив мюнхенців до чергового чемпіонства
У суботу у 29-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Німеччина, Бундесліга, 29-й тур
Баварія – Аугсбург – 1:0
Гол: Лєвандовскі, 80 (пен.)
Гройтер Фюрт – Борусія М – 0:2
Голи: Тюрам, 19, Плеа, 24 (пен.)
Кельн – Майнц – 3:2
Голи: Скірі, 60, Любічіч, 78, Кіліан, 82 – Буркардт, 14, Онісіво, 55
Вольфсбург – Армінія – 4:0
Голи: Нмеча, 11, 39, Арнольд, 48, Крузе, 53
Герта – Уніон Берлін – початок зустрічі о 19:30
Борусія Д завдяки дублю Брандта перемогла Штутгарт
Аугсбург героїчно тримався у матчі з Баварією вісімдесят хвилин. Однак, після фатального влучання у руку гравцю "фуггерів" арбітр призначив пенальті, який майстерно реалізував Лєвандовскі. Завдяки вчорашній перемозі дортмундської Борусії відстань між командами продовжує складати 9 очок – до завершення чемпіонату залишається 5 турів і "джмелі" зберігають примарні шанси на Салатницю.
Гройтер Фюрт, схоже, вже остаточно попрощався з перспективами збереження прописки в еліті. Цього разу найгірша команда Бундесліги поступилась менхенгладбаській Борусії, яка у поточному сезоні не хапає зірок з неба. "Жеребці" забили двічі у першому таймі (з гри і з пенальті) і, фактично, убезпечили себе від вильоту у Другу Бундеслігу.
Кельн оформив неймовірний камбек з Майнцом. Не втримавши свої ворота на замку у першій сорокап'ятихвилинці, "цапи" пропустили і по перерві. Однак протягом 20 хвилин зумілили забити три голи і врятували, здавалось, безнадійний поєдинок.
У битві за виживання Вольфсбург розгромив Армінію. "Вовки" забили по два голи у кожному з таймів і зробили білефельдців одними з головних претендентів на виліт.