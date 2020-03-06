Кельн втримав виїзну перемогу над Падерборном

В рамках прем'єрного матчу 25-го туру чемпіонату Німеччини Падерборн зазнав домашньої поразки від Кельна.

Падерборн перед початком туру відставав від зони плей-офф за Бундеслігу на п'ять очок, тому кожна невдача гарматою розстрілювала шанси на виживання. Кельн же в разі сьогоднішньої перемоги міг наблизитись до сьомого місця на відстань трьох залікових балів. Це було б серйозною заявкою на Лігу Європи.

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Амбіції "цапів" явно переважили бажання Падерборна залишитись в еліті. Вже у першому таймі гості забезпечили комфортну перевагу в рахунку: на 28-й хвилині Мере після подачі з кутового замкнув скидку Ута, а на 37-й Хектор прекрасним ударом метрів з 20-ти поцілив у дальню дев'ятку – 0:2. Між цими моментами також було влучання Ута в стійку. Падерборн явних гольових шансів, окрім дальнього пострілу Србени на 23-й хвилині, у першому таймі так і не створив.

Більша частина другого тайму пройшла без якісних моментів і навіть без нормальних атак. Все йшло до легкої перемоги "цапів", але наприкінці поєдинку Кельн несподівано занервував – на 74-й хвилині гості пропустили гол після кросу Прьогера на голову Србени, а потім отримали чотири жовті картки за шість хвилин. Падерборн міг відігратися на 87-й після потужного удару Сабірі зі штрафного приблизно з 35-ти метрів, але Хорн перевів м'яч у поперечину. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Кельна.

Таким чином, "цапи" набрали 32 очки, піднявшись на десяту позицію в турнірній таблиці. Падерборн, маючи в активі лише 16 залікових балів, залишився вісімнадцятим.

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