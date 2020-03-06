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Кельн втримав виїзну перемогу над Падерборном

6 березня 22:53 36 Читать на русском
Кельн втримав виїзну перемогу над Падерборном
Падерборн – Кельн – 1:2

В рамках прем'єрного матчу 25-го туру чемпіонату Німеччини Падерборн зазнав домашньої поразки від Кельна.

73’ Денніс Србени
 
Хорхе Мере 28’
Йонас Хектор 37’
28’ Хорхе Мере
37’ Йонас Хектор
73’ Денніс Србени

Падерборн перед початком туру відставав від зони плей-офф за Бундеслігу на п'ять очок, тому кожна невдача гарматою розстрілювала шанси на виживання. Кельн же в разі сьогоднішньої перемоги міг наблизитись до сьомого місця на відстань трьох залікових балів. Це було б серйозною заявкою на Лігу Європи.

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Амбіції "цапів" явно переважили бажання Падерборна залишитись в еліті. Вже у першому таймі гості забезпечили комфортну перевагу в рахунку: на 28-й хвилині Мере після подачі з кутового замкнув скидку Ута, а на 37-й Хектор прекрасним ударом метрів з 20-ти поцілив у дальню дев'ятку – 0:2. Між цими моментами також було влучання Ута в стійку. Падерборн явних гольових шансів, окрім дальнього пострілу Србени на 23-й хвилині, у першому таймі так і не створив.

Більша частина другого тайму пройшла без якісних моментів і навіть без нормальних атак. Все йшло до легкої перемоги "цапів", але наприкінці поєдинку Кельн несподівано занервував – на 74-й хвилині гості пропустили гол після кросу Прьогера на голову Србени, а потім отримали чотири жовті картки за шість хвилин. Падерборн міг відігратися на 87-й після потужного удару Сабірі зі штрафного приблизно з 35-ти метрів, але Хорн перевів м'яч у поперечину. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Кельна.

Таким чином, "цапи" набрали 32 очки, піднявшись на десяту позицію в турнірній таблиці. Падерборн, маючи в активі лише 16 залікових балів, залишився вісімнадцятим.

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Кельн Кельн Падерборн Падерборн Німеччина Падерборн - Кельн
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