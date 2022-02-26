Німеччина. Бундесліга, 24 тур

Байєр – Армінія – 3:0

Голи: Аларіо, 30, Діабі, 57, 81

Борусія М – Вольфсбург – 2:2

Голи: Тюрам, 42, Емболо, 82 – Вінд, 6, Борнов, 33

Гройтер Фюрт – Кельн – 1:1

Голи: Грісбек, 69 – Кайнц, 52

Уніон – Майнц – 3:1

Голи: Харагучі, 8, Бекер, 56, Авонії, 75 – Бургзорг, 90

Вилучення: Кор, 60 (М)

Фрайбург – Герта – 3:0

Голи: Гріфо, 12 (пен), Шаде, 83, Хьолер, 86

Всі матчі цього ігрового дня Бундесліги розпочинаються з хвилини мовчання в пам'ять українських жертв під час війни з Росією.

Байєр спокійно переграв Армінію та закріпився на третьому місці. Аларіо відкрив рахунок, Діабі закріпив перевагу, а потім дублем оформив розгром. У Леверкузена 4 очки відриву від четвертого місця.

Сенсаційні Фрайбург і Уніон продовжують боротьбу за Лігу чемпіонів. Обидві команди сьогодні здобули впевнені перемоги: підопічні Крістіана Штрайха розбили Герту, а Уніон з великим рахунком побив Майнц. Кельн поділив очки з Гройтер Фюртом і відстав від конкурентів.

Борусія М майже вирвала перемогу над Вольфсбургом. Гінтер у компенсований час забив, але гол скасували. Дві кризові команди, які нещодавно представляли Німеччину в єврокубках, зараз перебувають в нижній частині таблиці. У Вольфсбурга 6 очок гандикапу перед зоною вильоту, а Гладбаха – 5.