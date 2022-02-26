Германия. Бундеслига, 24 тур

Байер – Арминия – 3:0

Голы: Аларио, 30, Диаби, 57, 81

Боруссия М – Вольфсбург – 2:2

Голы: Тюрам, 42, Эмболо, 82 – Винд, 6, Борнов, 33

Гройтер Фюрт – Кельн – 1:1

Голы: Грисбек, 69 – Кайнц, 52

Унион – Майнц – 3:1

Голы: Харагучи, 8, Беккер, 56, Авонии, 75 – Бургзорг, 90

Удаление: Кор, 60 (М)

Фрайбург – Герта – 3:0

Голы: Грифо, 12 (пен), Шаде, 83, Хеллер, 86

Все матчи этого игрового дня Бундеслиги начинаются с минуты молчания в память об украинских жертвах во время войны с Россией.

Байер спокойно обыграл Арминию и закрепился на третьем месте. Аларио открыл счет, Диаби закрепил преимущество, затем дублем оформил разгром. У Леверкузена 4 очка отрыва от четвертого места.

Сенсационные Фрайбург и Унион продолжают борьбу за Лигу чемпионов. Обе команды сегодня одержали уверенные победы: подопечные Кристиана Штрайха разбили Герту, а Унион с большим счетом избил Майнц. Кельн поделил очки с Гройтером Фюртом и отстал от конкурентов.

Боруссия М почти вырвала победу над Вольфсбургом. Гинтер в компенсированное время забил, но гол был отменен. Две кризисные команды, недавно представлявшие Германию в еврокубках, сейчас находятся в нижней части таблицы. У Вольфсбурга 6 очков гандикапа перед зоной вылета, а Гладбаха – 5.