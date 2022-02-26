Байер разгромил Арминию, Фрайбург и Унион победами приближаются к еврокубкам – команды поддержали Украину
Состоялись матчи 24 тура немецкой Бундеслиги. Отчет читайте в Футбол 24.
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер – Арминия – 3:0
Голы: Аларио, 30, Диаби, 57, 81
Боруссия М – Вольфсбург – 2:2
Голы: Тюрам, 42, Эмболо, 82 – Винд, 6, Борнов, 33
Гройтер Фюрт – Кельн – 1:1
Голы: Грисбек, 69 – Кайнц, 52
Унион – Майнц – 3:1
Голы: Харагучи, 8, Беккер, 56, Авонии, 75 – Бургзорг, 90
Удаление: Кор, 60 (М)
Фрайбург – Герта – 3:0
Голы: Грифо, 12 (пен), Шаде, 83, Хеллер, 86
Все матчи этого игрового дня Бундеслиги начинаются с минуты молчания в память об украинских жертвах во время войны с Россией.
Байер спокойно обыграл Арминию и закрепился на третьем месте. Аларио открыл счет, Диаби закрепил преимущество, затем дублем оформил разгром. У Леверкузена 4 очка отрыва от четвертого места.
Сенсационные Фрайбург и Унион продолжают борьбу за Лигу чемпионов. Обе команды сегодня одержали уверенные победы: подопечные Кристиана Штрайха разбили Герту, а Унион с большим счетом избил Майнц. Кельн поделил очки с Гройтером Фюртом и отстал от конкурентов.
Боруссия М почти вырвала победу над Вольфсбургом. Гинтер в компенсированное время забил, но гол был отменен. Две кризисные команды, недавно представлявшие Германию в еврокубках, сейчас находятся в нижней части таблицы. У Вольфсбурга 6 очков гандикапа перед зоной вылета, а Гладбаха – 5.